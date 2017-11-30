Дальневосточная энергетическая компания вынуждена ужесточить ограничительные санкции в отношении должников

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29 августа 2017, 17:02
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Владивостокский расчетно-кассовый центр «Дальэнергосбыта» (ВРКЦ, филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания») в связи с наличием многомиллионных долгов увеличил количество отключений. На начало июля общая сумма задолженности жителей Владивостока перед энергетиками составляет 376 млн рублей. В течение двух месяцев около 4 тыс. недобросовестных потребителей уже лишились электроснабжения.
Прежде чем отключить должника, ВРКЦ информирует его о наличии задолженности и необходимости ее погашения. Только после этого энергетики используют свое законное право на приостановление электроснабжения. Напомним, с января этого года правительство РФ упростило процедуру уведомительной работы о планируемых ограничениях ресурса гражданам. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было дважды предупреждать об отключении, то теперь достаточно единожды поместить информацию о долге и планируемом ограничении в счете-квитанции на оплату электроэнергии. После чего в течение 20 дней долг должен быть погашен.
С начала 2017 года ВРКЦ приостановил подачу энергоресурса в дома и квартиры около 6 тыс. потребителей, чей долг превысил два норматива оплаты. После введения ограничительных санкций они оплатили 20 млн рублей.