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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Ленэнерго" состоялось совещание по взаимодействию электросетевых компаний в осенне-зимний период

В Ленэнерго состоялось совещание по взаимодействию электросетевых компаний в осенне-зимний период

29 августа 2017, 17:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

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В ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») прошло совещание по подготовке электросетевого комплекса Ленинградской области к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

В мероприятии приняли участие представители комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, ГУ МЧС России по Ленинградской области, а также руководство ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «ЛОЭСК», МЭС Северо-Запада, АО «Оборонэнерго».

Участники обсудили готовность всех структур к взаимодействию при возникновении нештатных ситуаций в ОЗП 2017/18 гг. в условиях низкой температуры наружного воздуха.

В рамках совещания проработан сценарий совместных учений, рассмотрен предварительный замысел, заслушаны возникшие предложения по совместным действиям между штабами и бригадами энергетических компаний при ликвидации технологических нарушений.

Комплексные учения пройдут с 19 по 20 сентября 2017 года в Выборгском районе Ленинградской области на базе филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети». В них также примут участие представители ГУ МЧС России по Ленобласти, специалисты управления ГИБДД ГУ МВД России по СПб и Ленинградской области, представители органов управления Правительства Ленинградской области и администраций муниципальных районов.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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