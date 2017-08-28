Энергетики филиала "Владимирэнерго" продолжают активную подготовку к прохождению осенне-зимнего периода

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31 августа 2017, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
В производственном отделении «Гусевские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подводят промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 гг.
За 7 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали более 222 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Выполнен комплексный капитальный ремонт 51 трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка около 211 га трасс ВЛ.
Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов расположенных в городе Гусь-Хрустальный и административном районе. Кроме того, комплексный ремонт подстанций 110 кВ «Великодворье» и «Уршель», подстанции 35 кВ «Аксеново» качественно улучшит электроснабжение предприятий стекольной промышленности: Уршельского стекольного завода, Великодворского стекольного завода и стекольного завода «Красный Октябрь», а также предприятия сельскохозяйственных производителей. Всего в рамках подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 гг. специалисты производственного отделения планируют выполнить комплексный ремонт более 388 километров воздушных линий электропередачи различных классов напряжения и 59 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить около 306 га трасс воздушных ЛЭП.
Своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Владимирэнерго» мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Владимирской области.