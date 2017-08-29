Визит представителей Haefely Test AG

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31 августа 2017, 16:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР
Посещение испытательного центра завода «Изолятор» представителями компании Haefely Test AG, слева направо: Владимир Устинов, Андрей Демидов, Питер Шикарски и Дмитрий Иванов
18 августа 2017 года завод «Изолятор» посетили представители швейцарской компании Haefely Test AG, входящей в состав Haefely Hipotronics.
Компанию Haefely Test AG представляли менеджер по продажам Питер Шикарски (Peter Schikarski) и сотрудник компании «Макдем», представляющей Haefely Test AG в России, Андрей Демидов.
В компании «Изолятор» гостей приняли:
Главной темой переговоров стала модернизация и обновление оборудования испытательного центра завода «Изолятор».
Представители компании «Изолятор» провели ознакомительную экскурсию по производству.
Компания Haefely Test AG - проверенный поставщик решений для безопасной и надежной эксплуатации высоковольтных сетей, которая предлагает инновационное измерительное оборудование и решения для высоковольтных испытаний для клиентов по всему миру. Haefely Hipotronics является дочерним предприятием компании Hubbell Incorporated (HUBB). Компания является обладателем большого числа патентов, располагая штатом около 260 человек с производственными площадками в США и Швейцарии. Все свои знания и 110-летний опыт компания вкладывает в работу, обеспечивая неизменно высокое качество.