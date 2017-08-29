Визит представителей Haefely Test AG

Посещение испытательного центра завода «Изолятор» представителями компании Haefely Test AG, слева направо: Владимир Устинов, Андрей Демидов, Питер Шикарски и Дмитрий Иванов

18 августа 2017 года завод «Изолятор» посетили представители швейцарской компании Haefely Test AG, входящей в состав Haefely Hipotronics.



Компанию Haefely Test AG представляли менеджер по продажам Питер Шикарски (Peter Schikarski) и сотрудник компании «Макдем», представляющей Haefely Test AG в России, Андрей Демидов.



В компании «Изолятор» гостей приняли:

председатель Совета директоров Александр Славинский;

заместитель директора по качеству Владимир Устинов;

начальник испытательного центра Дмитрий Иванов.

Главной темой переговоров стала модернизация и обновление оборудования испытательного центра завода «Изолятор».



Представители компании «Изолятор» провели ознакомительную экскурсию по производству.



Компания Haefely Test AG - проверенный поставщик решений для безопасной и надежной эксплуатации высоковольтных сетей, которая предлагает инновационное измерительное оборудование и решения для высоковольтных испытаний для клиентов по всему миру. Haefely Hipotronics является дочерним предприятием компании Hubbell Incorporated (HUBB). Компания является обладателем большого числа патентов, располагая штатом около 260 человек с производственными площадками в США и Швейцарии. Все свои знания и 110-летний опыт компания вкладывает в работу, обеспечивая неизменно высокое качество.