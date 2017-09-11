Украину ожидает рекордно дорогой отопительный сезон

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
11 сентября 2017, 15:56
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Предстоящий отопительный сезон на Украине может стать рекордно дорогим для многих граждан. Об этом пишет украинское издание "Сегодня".
Уже в октябре украинцам придут новые платежки за отопление.
Еще несколько месяцев назад кабинет министров принял решение сократить отопительный сезон для украинцев, которые сами отапливают свои дома и квартиры. Если раньше субсидия покрывала расходы для таких семей с первого октября по 30 апреля, этот отопительный сезон стартует для них только 15 октября и закончится 15 апреля. Если включить отопление раньше или закончить отопительный сезон позже, за "лишний" месяц придется платить без субсидии.
Кроме того, сократились и нормы потребления, на которые начисляется "коммунальная скидка".
Сокращение нормативов приведет к тому, что государство будет меньше тратить на субсидии, уверен экс-начальник управления по связям с общественностью "Нафтогаза" Валентин Землянский. "Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", – поясняет эксперт.
Источник: ПРАЙМ