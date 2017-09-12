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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Волги подхватила волну фестиваля "Вместе ярче"

МРСК Волги подхватила волну фестиваля Вместе ярче

12 сентября 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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Энергетики МРСК Волги поддержали масштабную всероссийскую акцию, цель которой - привлечь внимание россиян к необходимости бережного отношения к энергоресурсам. Фестиваль проводится второй год подряд по инициативе Министерства энергетики России. Яркие праздничные мероприятия состоялись во многих регионах присутствия МРСК Волги.

В Саратове региональный этап всероссийского фестиваля энергосбережения «#Вместе ярче» ознаменовался открытием площадки по творческой утилизации традиционных ламп накаливания для создания художественных инсталляций, а также проведением встречи с «Послами энергосбережения». Энергетики ПАО «МРСК Волги» в рамках всероссийской акции побывали в детских садах, загородных оздоровительных центрах, школах, где провели интерактивные уроки энергосбережения и научно-познавательные шоу. Кроме того, сотрудники компании поделились секретами энергоэффективности с жителями города на импровизированном «бульваре энергоэффективных технологий».

Для детей сотрудников МРСК Волги был организован конкурс детского рисунка на тему энергосбережения. На суд жюри было представлено порядка ста работ, лучшие из которых украсили экспозицию в здании исполнительного аппарата МРСК Волги.

В Ульяновске в рамках празднования Дня города представители Ульяновских РС организовали специальную креативную фотозону и подарили возможность юным жителям города получить моментальную фотографию в настоящей экипировке электромонтера – огнеупорной куртке, каске, диэлектрических ботах и перчатках. Сотрудники «Оренбургэнерго» наглядно продемонстрировали горожанам экономию расхода электроэнергии от использования светодиодных лампочек. Энергетики представили стенд со светильниками, внутри которых были установлены лампы двух типов: обычные и энергосберегающие, светодиодные. Для наглядности к каждому фонарю были прикреплены электросчетчики.

Помимо этого, энергетики вошли в число россиян, подписавших декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономии нашей страны. Ее текст был размещен на официальном сайте фестиваля «#Вместеярче», а также представлен на информационных стендах филиалов и производственных отделений МРСК Волги.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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