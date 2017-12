Новые кабели передачи данных от компании Lapp

Компания Lapp Group (г. Штуттгарт, Германия) продемонстрировала на ганноверской ярмарке в 2017 году новый шинный кабель, предназначенный для использования в промышленных транспортных средствах. Кабель для передачи данных марки Unitronics Bus Heat 6722 соответствует требованиям, предъявляемым к шинным кабелям для систем с последовательной шиной, используемой в автомобильной промышленности, с промышленными контроллерами (CAN - Controller Area Network). Этот кабель рекомендуется для применения в полевых шинах, кузовах транспортных средств и в салонах.

Только в одной Германии ежегодно регистрируется 250 000 коммерческих и промышленных транспортных средств. Эта цифра включает противопожарные и снегоочистительные транспортные средства, низкопольный общественный транспорт. Шина CAN часто используется как стандартное средство связи. Однако раньше не существовало кабелей, специально адаптированных для этих областей применения. Выпустив новый кабель, компания Lapp сейчас меняет эту ситуацию. Новый кабель марки Unitronics Bus Heat 6722 не только обладает высокой стойкостью к воздействию нефти, масел, бензина, дизельного топлива, смазочных веществ, УФ излучения, климатических факторов, но также он устойчив к воздействию экстремальных температур от -40ºС до 105ºС в соответствии со стандартом DIN/ISO 6722, класс B.

В связи с тем, что этот кабель иногда устанавливают в пассажирских транспортных средствах, обязательной является сертификация на соответствие сертификату безопасности ECE R118 (Burning Behavior of Materials Used in Interior Compartments – Огнестойкость материалов, используемых во внутренних салонах). Согласно этому сертификату, материал оболочки не должен содержать галогенов, чтобы в случае возгорания вентиляционные каналы не подвергались химическому сжиганию, когда блестящий пластик вступает в контакт с водой из огнетушителя. В результате оболочка кабеля должна быть выполнена из специального полиуретана. Кабель Unitronics Bus Heat 6722 имеет исключительно малый диаметр благодаря тому, что в его конструкции используется скрутка звёздная четвёрка. В результате достигается снижение массы кабеля, экономия занимаемого пространства и малый радиус изгиба. Кабель обладает высоким уровнем гибкости (гибкая оболочка, многопроволочные жилы из очень тонкой проволоки), поэтому он пригоден для использования в мобильных конструкциях, например, в выдвигаемых пожарных лестницах. Кабель марки Unitronics Bus Heat 6722 выпускается в четырёх модификациях с жилами сечением от 0,25 до 0,75 мм2, различной длины.



Компания Lapp расширяет свой ассортимент кабелей передачи данных серии Unitronic. Ещё одно новое дополнение – кабель Unitronics Spiral повышенной прочности, который является специализированным продуктом. Как видно из его названия, это кабель для передачи данных, сматываемый в спираль. Этот кабель отличается особенно прочной конструкцией и предназначен для применения в погрузочно-разгрузочных механизмах, конвейерных системах или системах управления. Используемый компанией Lapp материал для оболочки на основе полиуретанового каучука, в отличие от ПВХ, сохраняет высокий уровень прочности на протяжении многих лет, даже, несмотря на постоянно высокие нагрузки. Подтверждением повышенного уровня прочности нового кабеля являются результаты испытаний, проведённых в испытательном центре компании Lapp, во время которых кабель подвергался 60 000 циклам растяжения.

Потребители могут заказывать спиральные кабели из одного источника. Предлагаются два варианта: экранированный кабель Unitronic Spiral и неэкранированный кабель Unitronic Spiral LiF2Y11Y. Первый вариант: кабель с жилами из медной проволоки с ПВХ-изоляцией. Второй вариант: кабель с ПЭ- изоляцией. Сечение: 0,14 мм2 или 0,25 мм2 .