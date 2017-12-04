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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Колэнерго повышает надежность электроснабжения Кандалакшского алюминиевого завода

Колэнерго повышает надежность электроснабжения Кандалакшского алюминиевого завода

18 сентября 2017, 10:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») завершается реконструкция отпаек линий электропередачи 110 кВ, снабжающих электроэнергией одно из крупнейших промышленных предприятий  Мурманской области – Кандалакшский алюминиевый завод (входит в группу компаний РУСАЛ).

Как пояснил начальник службы линий Центральных электрических сетей Александр Сулоев, это узкое место в узле соединений проводов ЛЭП на данном участке, и обрыв одного из них мог привести к частичному погашению значимого промышленного объекта.

В 2015 году принято решение о реконструкции данного участка ЛЭП. В 2016 году проведены проектно-изыскательные работы. В 2017 году подрядная организация «Энергокомплектсервис» приступила к выполнению запланированных работ. За два месяца подрядчик демонтировал шесть деревянных опор, собрал и установил семь новых  металлических опор линий электропередачи. Также на ЛЭП заменено 320 м нового провода и установлено 320 м современного грозотроса.  Замена грозотроса призвана повысить защищенность линий электропередачи от воздействия грозовых перенапряжений.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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