Колэнерго повышает надежность электроснабжения Кандалакшского алюминиевого завода

Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 млн руб
18 сентября 2017, 10:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») завершается реконструкция отпаек линий электропередачи 110 кВ, снабжающих электроэнергией одно из крупнейших промышленных предприятий Мурманской области – Кандалакшский алюминиевый завод (входит в группу компаний РУСАЛ).
Как пояснил начальник службы линий Центральных электрических сетей Александр Сулоев, это узкое место в узле соединений проводов ЛЭП на данном участке, и обрыв одного из них мог привести к частичному погашению значимого промышленного объекта.
В 2015 году принято решение о реконструкции данного участка ЛЭП. В 2016 году проведены проектно-изыскательные работы. В 2017 году подрядная организация «Энергокомплектсервис» приступила к выполнению запланированных работ. За два месяца подрядчик демонтировал шесть деревянных опор, собрал и установил семь новых металлических опор линий электропередачи. Также на ЛЭП заменено 320 м нового провода и установлено 320 м современного грозотроса. Замена грозотроса призвана повысить защищенность линий электропередачи от воздействия грозовых перенапряжений.