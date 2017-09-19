В Архангельске уровень цифровизации сети "Ростелекома" достиг ста процентов

13 сентября 2017 года, в день 120-летнего юбилея городской телефонной сети Архангельска, «Ростелеком» вывел из эксплуатации последнюю аналоговую телефонную станцию в столице Поморья. Теперь работа телекоммуникационной сети в городе осуществляется на базе цифровых автоматических телефонных станций.



В закрытии координатной АТС-22, расположенной в микрорайоне Соломбала, приняли участие Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин, а также сотрудники компании и представители средств массовой информации.



АТС-22 была введена в эксплуатацию в 1993 году. Телефонная станция монтированной ёмкостью на 6700 номеров была расположена в помещении площадью более 550 кв. м. Современные цифровые АТС, на которые переключены все абоненты устаревшей аналоговой станции, рассчитаны на обслуживание более 10 000 абонентов.



Переход на цифровые станции в Архангельске начался еще в 1996 году. Более 20-ти лет сотрудники компании «Ростелеком» модернизировали и развивали телекоммуникационную сеть областного центра. Сегодня цифровые технологии от «Ростелекома» – это новое качество телефонной связи, высокоскоростной Интернет, «Интерактивное телевидение» и разнообразие сервисов.



«Очень символично, что абсолютный перевод Архангельска на цифровые технологии происходит именно сегодня. 13 сентября 1897 года, ровно 120 лет назад, в нашем городе начала действовать первая телефонная станция. В списке абонентов тогда числилось всего 56 телефонов, но это был настоящий прорыв – начало развития телефонной связи в губернии, - отметил Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин. - Менее чем за полтора века благодаря людям, которые посвятили свою жизнь работе связиста, произошел переход от двух ручных телефонных станций к цифровым автоматическим! Сегодня мы награждаем лучших сотрудников нашего филиала и отмечаем, что отныне Архангельск – территория цифровых технологий».