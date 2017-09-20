В регионах тарифы на ЖКУ оказались выше установленных пределов

ФАС России внесла в правительство страны проект закона, призванного запретить превышение предельных индексов роста тарифов. Они ежегодно устанавливаются для каждого региона. Однако власти на местах находят законные способы обойти утвержденные на федеральном уровне ограничения.



Полный разброс



По данным ФАС России, коммунальные тарифы в регионах отличаются более чем в 50 раз. В пределах федеральных округов различия не столь велики, но все же существенны. Например, в ЦФО тарифы на холодное водоснабжение в Рязанской, Тульской и Липецкой областях почти на 70 процентов выше расценок Орловской и Белгородской областей. Пожалуй, лишь цены на природный газ везде примерно одинаковы.



Как сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, в законодательстве имеется немало лазеек. Например, правительство устанавливает предельный уровень повышения коммунальных тарифов на уровне четырех-пяти процентов. Но 1 июля кое-где плата увеличивается на шесть-семь, а порой и на 12 процентов. Оказывается, это возможно.



- В актах правительства написано, что если инвестиционная программа требует повышения тарифов, то можно выходить за предел, - пояснил Игорь Артемьев. - А она всегда будет требовать, потому что это бесконечный молох, который будет пожирать все.



Чтобы выйти из федерального "коридора", поставщику достаточно разработать инвестиционную программу и заложенные в нее расходы включить в себестоимость услуг. От нее зависит тариф. Считается, что инвестиции необходимы для модернизации ЖКХ. Например, в сфере водоснабжения по регионам изношено до 80-85 процентов труб. Но в итоге инвестиции оплачивает рядовой потребитель.



При утверждении тарифов учитывают специфику территории, ее инфраструктуру. В Орловской области есть районы, в которых воду почти не приходится очищать. Она от природы высокого потребительского качества. Поэтому и стоит дешевле. А в Орле пришлось построить станцию обезжелезивания. Затраты надо компенсировать. Самый простой путь - повышение тарифов. Кстати, орловский водоканал недавно просил об этом, но власти отказали. Хотя имели право выйти за рамки. К слову, для Орловской области правительство на 2017 год установило предельный индекс 5,9 процента. Власти заверили, что средний рост тарифов даже меньше.



- Тарифы естественных монополий растут медленнее инфляции, - пояснила глава областного управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова. - В среднем по видам услуг с 1 июля рост тарифов не превысил 2,5-3,7 процента.



Это меньше, чем федеральный предел. Однако если взять в совокупности, то средний прирост платы орловцев за "коммуналку" составил 5,9 процента. Откуда такая арифметика? Во-первых, свою роль играют те самые инвестиционные программы. Для предприятий, разработавших их и подавших заявку, тарифы устанавливают индивидуально. Во-вторых, существует градация на уровне региона.



- Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение устанавливаются дифференцированно по муниципалитетам для каждой ресурсоснабжающей организации, - пояснила Елена Жукова. - Но надо отметить, что в нашей области предусмотрены меры поддержки для семей, чья плата за коммунальные услуги превышает 18 процентов в совокупном доходе.



Поправка на ветхость



В законе действительно имеются лазейки для превышения предельного индекса. Глава субъекта РФ издает указ и устанавливает предельный индекс на грядущий год. Как правило, документ дублирует федеральное постановление. Однако при этом губернатор обычно устанавливает еще и предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям. В Орловской области на 2017 год данная величина установлена в размере 2,2 процента. На такой "шаг" можно заступить за федеральный предел.



В некоторых населенных пунктах тарифы растут еще заметнее. Так, с 1 июля на Орловщине плата за тепло выросла от 0,8 до 3,7 процента. Но для райцентра Долгое и деревни Малое Думчино Мценского района сделали исключение - там тариф вырос на 12 и 21,8 процента соответственно. Аналогично складывается ситуация в сфере водоснабжения. Тарифы устанавливают индивидуально, поэтому их величины отличаются. В этом году, например, цены на воду на Орловщине подорожали от 0 до 3,7 процента в зависимости от поставщика и района.



Эксперты объясняют ситуацию не только наличием инвестиционных программ. Тарифы и раньше повышались не одинаково. Кое-где их искусственно сдерживали годами. Теперь наверстывают упущенное. Кроме того, ветхость коммуникаций приводит к росту потерь, которые поставщики включают в себестоимость услуги. Вот и получается, что за протекающие трубы также платит население.



- Основная проблема в ЖКХ - это изношенность инфраструктуры, использование старых и неэффективных технологий, - считает председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский. - Отрасль находится в системном кризисе. За 10 лет тарифы выросли в 10 раз.



По его словам, выходом из сложившейся ситуации может стать государственно-частное партнерство - перспективным видится приход в коммунальную отрасль концессионеров.



У муниципальных предприятий, а именно они в основном обслуживают жителей районов, не хватает средств на модернизацию. Однако трудно предположить, какой рост расценок принесет концессия. По ее условиям инвестор принимает, например, водопроводное хозяйство райцентра и вкладывает в него определенную сумму. За это получает право в течение 49 лет оказывать коммунальные услуги населению и взимать плату. Но договор концессии и есть по сути инвестиционная программа. Как в таком случае будут "чувствовать" себя тарифы?



Проект ФАС России предусматривает запрет на подобные действия. В антимонопольной службе считают, что предел должен быть величиной, которую невозможно обойти. Иначе он теряет смысл и важен разве что для региональной статистики. Расходы на инвестпрограммы в коммунальной сфере не должны отражаться на счетах для населения - вот главный посыл законопроекта.



По своему усмотрению



Как отмечают в комитете по тарифам Тульской области, рост платы граждан в среднем по региону не превысит предельного индекса 4,2 процента, установленного для региона распоряжением правительства РФ. Но в некоторых муниципалитетах эта цифра почти вдвое больше.



К примеру, в областном центре, к которому некоторое время назад был присоединен Ленинский район, и образовалась "Большая Тула", плата за холодное водоснабжение увеличивается сразу на 8 процентов, а за водоотведение - на 8,3. Причины те же, что и у соседей. В комитете по тарифам объясняют это включением в тарифы средств на реализацию инвестиционных программ по реконструкции сетей и оборудования. Да и износ коммунальной структуры на селе выше, чем в городе.



При утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в необходимую валовую выручку включены расходы на электроэнергию, налоги, ремонтные работы, зарплату обслуживающего персонала, отчисления на заработную плату, охрану труда, ГСМ, запасные части, услуги сторонних организаций. Кроме того, уровень тарифов зависит от протяженности сетей, их износа, марок и уровня энергоемкости используемого оборудования, времени его работы и тому подобного. "Поэтому тарифы не могут быть одинаковыми во всех организациях", - резюмируют в региональном правительстве.



Все вроде логично, но жители смотрят на конечную сумму в своих квитанциях и видят существенный рост квартплаты. А она зависит не только от решений комитета по тарифам, но и от действий муниципальных властей, а также управляющих компаний. Так, тульская прокуратура уличила одну из УК областного центра на махинациях с тарифами за содержание общего имущества собственников жилья. Пять лет назад на общем собрании при заключении договора с этой УК жители дома 54 на улице Руднева утвердили тариф на содержание общедомового имущества и придомовой территории. За эту услугу каждый собственник должен ежемесячно отчислять УК по 16 рублей 75 копеек за квадратный метр занимаемой жилплощади. Но с 1 августа этого года компания, не утруждая себя созывом общего собрания, подняла плату почти на два рубля. Несложно подсчитать, что, например, собственник квартиры в 60 квадратных метров будет платить на 120 рублей больше. При этом такой тариф УК установила не всем: коммерческая организация, владеющая несколькими помещениями в этом доме, платит за воду по 5,25 рубля. Да и за электричество - по тарифам для жилья с электронагревателями, каковых в этом доме никогда не было. Прокурор потребовал от УК пересчитать всю оплату в соответствии с решениями общего собрания собственников, а в отношении гендиректора возбуждено дело за самоуправство.



Другой пример. Тульское УФАС обнаружило, что администрация одного из районов издала почти одновременно два постановления по поводу одной и той же услуги - вывоза отходов. Различались они тарифами. Это позволило предприятию, занимающемуся благоустройством, при заключении договоров устанавливать разные цены - по своему усмотрению. Лишь после получения предписаний прокуратуры ситуация была исправлена.



Источник: Российская газета

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