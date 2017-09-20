Нижегородский филиал МРСК Центра и Приволжья подтвердил готовность к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
20 сентября 2017, 13:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 гг. Основные мероприятия по обеспечению надежного электроснабжения в период максимальных нагрузок выполнены, что подтвердила специальная комиссия в составе руководителей технических служб предприятия, представителей Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС», МЧС.
К числу важнейших подготовительных мероприятий в преддверие ОЗП относятся полноценная реализация ремонтной и инвестиционной программ, подготовка персонала и обеспечение его средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и оснасткой, комплектование аварийного запаса, техническое освидетельствование оборудования и обеспечение производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности.
Комплексные ремонты прошли на 28 подстанциях (ПС), отремонтировано 7 468 км линий электропередачи, заменены 40 опор воздушных линий (ВЛ) 110 кВ, 49 289 изоляторов, 1043 км неизолированного провода на СИП-3 (самонесущий изолированный провод), расчищены и расширены 4 478 га просек ВЛ. Кроме того, отремонтирован 151 трансформатор различного класса напряжения и 804 единицы коммутационного оборудования.
Техническое освидетельствование прошли 57 подстанций Нижновэнерго и 3 563 ЛЭП. Все оборудование было признано исправным. Для оперативного подключения потребителей в случае возникновения внештатных ситуаций в филиале имеются 192 резервных источника снабжения электрической энергией и две модульные мобильные передвижные подстанции напряжением 110/10 кВ, укомплектованные трансформаторами мощностью 25 МВА.
Автопарк Нижновэнерго пополнился 98 единицами спецтехники и на данный момент насчитывает 1325 машин. В состоянии готовности к выезду для проведения любых ремонтно-восстановительных работ находятся 279 бригад энергетиков общей численностью 1090 человек и 368 единиц техники, включая высокопроходимую (вездеходы, снегоходы, трэколы). Сотрудники компании обеспечены всем необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты, в том числе для работы на высоте, в условиях риска поражения электрической дугой, комплектами переносных заземлений.
В период с января по сентябрь 2017 года персонал Нижновэнерго участвовал в 1225 противоаварийных тренировках по отработке действий в чрезвычайных ситуациях с сотрудниками МЧС, РЖД и предприятием магистральных электросетей.
В преддверии зимы энергетики выполняют большой объем работ для того, чтобы максимально подготовить электроустановки к любым погодным катаклизмам, а персонал – к оперативному реагированию на возможные внештатные ситуации. Таким образом обеспечивается стабильное функционирование нижегородской энергосистемы, надежность электроснабжения населения, промышленных предприятий и социально значимых объектов.