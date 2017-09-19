Хищение провода предотвратили в Михайловском районе Приморья

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20 сентября 2017, 13:42
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, ПРОВОД
Попытка хищения энергооборудования Приморских электрических сетей (АО Дальневосточная распределительная сетевая компания, ДРСК) предотвращена в Михайловском районе. Расследованием происшествия занимается полиция.
Инцидент произошел недалеко от села Лузановка. При выполнении вечернего обхода сотрудники охраны разрезрезоуправления «Новошахтинское» обнаружили двух мужчин, демонтирующих провод с линии 35 кВ. Участок линии был отключен по заявке диспетчера и находился без напряжения. Злоумышленники успели демонтировать 150 метров провода. На место происшествия была вызвана полиция. Благодаря оперативным действиям сотрудников охраны удалось предотвратить дальнейшее повреждение участка линии.
Представители приморского филиала ДРСК оказывают необходимое содействие в проведении расследования по факту хищения энергооборудования.
Разукомплектование электросетевого оборудования, повреждение и хищение проводов создает угрозу энергобезопасности потребителей Приморского края. Противоправные действия могут стать причиной аварийных ситуаций, нарушений электроснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов. Несанкционированное вмешательство в работу электросетевых объектов является правонарушением, которое влечет за собой административную или уголовную ответственность. По каждому факту незаконных действий энергетики обращаются в правоохранительные органы.
- Хищения на энергообъектах в Михайловском районе происходят чаще, чем на других территориях, - рассказывает помощник директора по безопасности приморского филиала АО ДРСК Сергей ЯКИМОВСКИЙ. – Поэтому в нашей компании Михайловский район находится на особом контроле. Налажено тесное взаимодействие с полицией. Для предупреждения краж оборудования мы оснастили основные питающие центры системой видеонаблюдения.
В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.