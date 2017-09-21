Системный оператор представил предварительные итоги конкурентного отбора мощности на 2021 год отраслевым журналистам и аналитикам

19 сентября в исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС» прошел брифинг, в ходе которого отраслевым журналистам и аналитикам были представлены предварительные итоги конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2021 год.



В брифинге приняли участие заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев и заместитель начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка» Борис Лифшиц.



Представители Системного оператора рассказали журналистам о предварительных результатах КОМ на 2021 год, а также изменениях в нормативной базе, регламентирующей проведение конкурентных отборов мощности и формирование цен на мощность.



Цена на КОМ определяется балансом спроса и предложения. Рост цены на мощность в 2021 году в 1 ценовой зоне определился прежде всего снижением объемов предложения (– 3,6 ГВт к 2020 году), во 2 ценовой зоне – увеличением спроса на 6,8 %, обусловленного существенным ростом заявленных потребителями объемов потребления в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Хакасия (11,56 %, 10,85 % и 31,10 % соответственно).



Было отмечено, что действующая модель КОМ обеспечила действенные стимулы к выводу из эксплуатации неэффективного оборудования (около 16 ГВт в период с 2015 по 2021 год). За счет планируемых вводов новых генерирующих мощностей к 2021 году в целом по ЕЭС ожидается сохранение избытков мощности относительно минимального необходимого уровня. Однако, как отметил Федор Опадчий, по отношению к прошлому году их объем существенно снизился – с прогнозируемых на 2020 год 18,7 ГВт до 11,5 ГВт в 2021 году.



Как и в предшествующем году, в КОМ приняли участие покупатели с ценозависимым потреблением – подано пять заявок с совокупным объемом ценозависимого снижения потребления мощности (ЦЗСП) 54 МВт.