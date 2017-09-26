А. Муров отметил высокую готовность МЭС Западной Сибири к осенне-зимнему периоду

Председатель Правления ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») Андрей Муров провел в Сургуте совещание по готовности энергообъектов филиала компании – МЭС Западной Сибири к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП) и предварительных итогах работы в 2017 году. Два предприятия из четырех уже получили соответствующие паспорта готовности. Ремонтная программа в настоящий момент реализована уже на 92%.



Глава компании заострил внимание на готовности объектов и техники к работе при аномальных морозах, поскольку в прошлом году температура в регионах, обсуживаемых МЭС Западной Сибири, опускалась ниже -50 градусов.



Бюджет ремонтной программы филиала 2017 года, в том числе направленный на подготовку к сезонному максимуму нагрузок составил 1,6 млрд рублей. Расчищено более 4,7 тыс. га просеки, усилено 499 опор и заменено почти 12 километров грозотроса. На подстанциях отремонтировано 1379 разъединителей и 174 выключателя.



В части ремонта коммутационного оборудования подстанций и линий электропередачи промежуточные итоги свидетельствуют о перевыполнении плановых показателей в среднем на 30%.



Ключевым проектом ФСК ЕЭС в регионе в 2017 году стала постановка под рабочую нагрузку подстанции 220 кВ «Вектор» в ХМАО. Новый энергообъект обеспечит электроснабжение Нефтеюганского энергорайона и подключение производственных мощностей нефтедобывающего предприятия «РН-Юганскнефтегаз» («Роснефть»). Также были подключены объекты компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» с увеличением объема выдачи мощности потребителю до 96 МВт.



До 2020 года на территории ЯНАО ФСК ЕЭС построит три подстанции 220 кВ «Исконная», «Ермак» и «Славянская» для электроснабжения предприятий нефтегазового сектора, в том числе нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе», Русского газонефтяного месторождения с геологическими запасами нефти более 1,3 млрд тонн, в целом будет повышена надежность электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона региона.



Будет завершено строительство переключательного пункта 500 кВ «Тобол» на территории Тюменской области, что обеспечит возможность реализации проекта «ЗапСибНефтехим». Строящийся комбинат группы «Сибур» является крупнейшим нефтехимическим проектом в России.



В зоне ответственности МЭС Западной Сибири находятся электросетевые объекты, расположенные в 3 субъектах Российской Федерации. Филиал обеспечивает бесперебойную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощность более 38 тыс. МВА и порядка 13 тыс. км линий электропередачи.