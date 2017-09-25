 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

В ОКБ "Гидропресс" успешно проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

В ОКБ Гидропресс успешно проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

27 сентября 2017, 10:01
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

Обсудить на форуме

142 просмотра

В сентябре в АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) был проведен ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества (СМК) предприятия требованиям  международного стандарта ISO 9001:2015. Аудит провел сертификационный орган по сертификации систем управления "ДЭКУЭС" международного холдинга по аудиту и сертификации DQS.

Аудиторской группе была предоставлена вся необходимая документация, подтверждающая соответствие системы менеджмента качества ОКБ "ГИДРОПРЕСС" требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и продемонстрирована работа персонала на рабочих местах.

По результатам аудита несоответствий системы менеджмента качества ОКБ "ГИДРОПРЕСС" требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 выявлено не было, отмечено полное соответствие данным требованиям, а также открытый и позитивный подход в решении вопросов.

В отчёте об аудите аудиторская группа сделала заключение о выдаче сертификата DQS о соответствии системы менеджмента качества ОКБ "ГИДРОПРЕСС" требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 с областью распространения "Проектирование и конструирование ядерных установок, конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок".

Компания: АО "Атомэнергомаш"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!