В ОКБ "Гидропресс" успешно проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

Российская энергетическая неделя
27 сентября 2017, 10:01
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В сентябре в АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) был проведен ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества (СМК) предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Аудит провел сертификационный орган по сертификации систем управления "ДЭКУЭС" международного холдинга по аудиту и сертификации DQS.
Аудиторской группе была предоставлена вся необходимая документация, подтверждающая соответствие системы менеджмента качества ОКБ "ГИДРОПРЕСС" требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и продемонстрирована работа персонала на рабочих местах.
По результатам аудита несоответствий системы менеджмента качества ОКБ "ГИДРОПРЕСС" требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 выявлено не было, отмечено полное соответствие данным требованиям, а также открытый и позитивный подход в решении вопросов.
В отчёте об аудите аудиторская группа сделала заключение о выдаче сертификата DQS о соответствии системы менеджмента качества ОКБ "ГИДРОПРЕСС" требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 с областью распространения "Проектирование и конструирование ядерных установок, конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок".