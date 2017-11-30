В Новосергиевском районе фермерское хозяйство подключили к электросетям "Оренбургэнерго"

Сотрудники Западного производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" включили в сеть фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота в селе Варшавка Новосергиевского района.

Для подключения нового объекта энергетики построили воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ: установили 11 железобетонных опор, смонтировали 306 метров самонесущего изолированного провода.

С начала года в западном Оренбуржье фактически включились в сеть еще 244 объекта суммарной мощностью 29 695 кВт, среди которых две солнечные электростанции, производственный цех, торговый центр, новые сельскохозяйственные объекты.

По вопросам технологического присоединения жители западной части области могут обратиться в Центр обслуживания потребителей (ЦОП), расположенный по адресу: г. Бузулук, ул. Заречная, д.16. Также проконсультироваться можно, позвонив по телефону горячей линии "Оренбургэнерго": 8(3532)98-48-48.

ПАО "МРСК Волги" является межрегиональной электросетевой компанией и располагает резервами электрической мощности на центрах питания в 7 регионах ПФО. В компании организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности, результатом которой становится фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства.

В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф).

