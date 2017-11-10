Система экологического менеджмента ПАО "Мосэнерго" сертифицирована по международному стандарту ISO 14001:2015

В 2017 году ПАО "Мосэнерго" осуществило переход действующей в Компании Системы экологического менеджмента (СЭМ) на новый стандарт — ISO 14001:2015, установивший дополнительные требования к системе. Ранее СЭМ "Мосэнерго" была сертифицирована по предыдущей версии этого стандарта — ISO 14001:2004.

Аудит на соответствие СЭМ ПАО "Мосэнерго" стандарту ISO 14001:2015 был проведен Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в период с 27 по 30 ноября 2017 года в службе экологии Генеральной дирекции и в трех филиалах Общества — ТЭЦ-8, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-26. По результатам проверки подтвержден переход на новый стандарт и результативность Системы экологического менеджмента. Несоответствий в ходе аудита не выявлено.

Аудитор отметил высокий уровень подготовки филиалов "Мосэнерго" к аудиту и высокие результаты работы службы экологии и группы экологии филиалов по поддержанию СЭМ. Отдельно был отмечен общий высокий уровень компетенций сотрудников, понимание оперативным персоналом Экологической политики ПАО "Мосэнерго" и своей роли в предотвращении негативного воздействия на окружающую среду.

Внедренная в ПАО "Мосэнерго" Система экологического менеджмента впервые в истории российской электроэнергетики была сертифицирована по международному стандарту ISO 14001 в 2006 году. СЭМ позволяет предотвращать загрязнение окружающей среды, осуществлять контроль выбросов, соответствовать законодательным, нормативным и иным требованиям по вопросам экологии, обеспечивать непрерывное повышение экологической результативности.