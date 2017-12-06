На Уралэлектромеди началась пуско-наладка крана для загрузки шихты

В медеплавильном цехе АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) начались пуско-наладочные работы нового загрузочного крана, предназначенного для загрузки шихты (черновая медь и лом цветных металлов) в анодные печи. Стоимость оборудования вместе с монтажом составит около 20 млн рублей. Его приобретение предусмотрено программой замены и модернизации изношенного оборудования.

По словам начальника медеплавильного цеха Ивана Турчанинова, это второй кран отечественного производства (г. Набережные Челны), который выполнен по спецзаказу предприятия.

- Первый кран проработал ровно год и хорошо показал себя на производстве, поэтому было принято решение заключить контракт на поставку второго крана. Основным нашим требованием была установка двигателей переменного тока с высокой эксплуатацией, - отметил он.

Новый кран будет обслуживать четвертую и пятую отражательные печи. Его грузоподъемность составляет три тонны. С помощью мощной стрелы длиной 8,5 метра, которую плавильщики называют "хоботом", он способен выполнить загрузку анодной печи за два часа.

На предприятие кран из Набережных Челнов был доставлен большегрузным транспортом. Монтаж основных узлов (кабина, мост с хоботообразной стрелой и механизмом сталкивания, ходовая тележка и поворотная платформа) осуществляли работники цеха централизованного ремонта АО "Уралэлектромедь".

В комплекс пуско-наладки входит проверка работы двигателей, узлов и механизмов крана, а также команд управления и аварийной защиты. Ввести новое оборудование в эксплуатацию планируется к концу декабря текущего года.

В отличие от аналогов на новом кране смонтирована закрытая кабина машиниста. Она оснащена кондиционером и печью для подогрева в зимнее время, что существенно улучшило условия труда машинистов.

Отметим, что в год пуска Пышминского медеэлектролитного завода в 1934 г. в медеплавильном цехе был установлены немецкие краны фирмы Demag. В 70-х годах их заменили отечественными образцами. Мощные краны за все время эксплуатации показали свою надежность, но физически устарели, поэтому потребовалась их замена. Новые краны поставил предприятию Набережночелнинский крановый завод. В 2019 году в медеплавильном цехе планируется заменить третий загрузочный кран.