Свыше 140 тысяч обращений потребителей обработали в филиалах МРСК Юга

Свыше 140 тысяч обращений потребителей приняли и обработали в филиалах ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") с января по ноябрь 2017 года.

51% обращений приходится на консультации по всем направлениям деятельности компании, 38% - заявки на оказание дополнительных услуг (услуги по вводу в эксплуатацию, обслуживанию и ремонту электрооборудования, проверке схем включения, установки и первичного обследования, контроля технического состояния приборов учета, проводит испытания и диагностику электросетевого, защитного и высоковольтного оборудования), 10% - заявки на технологическое присоединение.

По количеству обработанных обращений лидирует ростовский филиал МРСК Юга – 59,2% от общего числа. Эксперты связывают такую динамику с расширением возможностей взаимодействия потребителей и сетевой компании, внедрением современных интерактивных инструментов.

Так, например, высокую оценку получил проект сотрудничества МРСК Юга с МФЦ по принципу "одного окна". Это позволяет создать комфортные условия, увеличить территориальную доступность для клиентов, обеспечить прозрачность бизнес-процессов, оптимизировать схему подготовки и выдачи оферт.

Также, ряд услуг и консультаций можно получить, не выходя из дома, оставив соответствующую заявку на корпоративном сайте МРСК Юга. Здесь же можно записаться на личный прием по вопросам технологического присоединения. На специализированном портале есть возможность подать заявку на подключение к электрической сети, тем самым сократив количество обязательных визитов в офисы компании.

Корпоративный сайт компании позволяет подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях электроэнергии, оставить заявку на проведение урока электробезопасности, направить вопрос или обращение, оценить качество предоставляемых услуг.