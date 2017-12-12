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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Челябэнерго" подключили к электросетям тюбинговую трассу в районе Еманжелинска

Специалисты Челябэнерго подключили к электросетям тюбинговую трассу в районе Еманжелинска

12 декабря 2017, 14:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

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Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" обеспечили надежное электроснабжение нового центра активного отдыха - тюбинговой трассы в окрестностях города Еманжелинск Челябинской области.

Новая тюбинговая трасса, ранее работавшая от собственного дизельного генератора, в настоящее время подключена к электросетям компании на мощность 40 кВт. Для присоединения к электросетям комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 63 кВА энергетики построили воздушную линию электропередачи (ВЛ) классом напряжения 6 кВ протяженностью около 500 метров.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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