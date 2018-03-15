"Росэлектроника" формирует базу данных электронных компонентов

Специалисты холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех занимаются формированием единой базы данных электронных компонентов отечественного производства. На сегодняшний день в базу данных внесена информация о 50 тыс. изделий. Доступ к ней предоставлен сотрудникам 77 предприятий радиоэлектронной промышленности.

Информационно-справочная система "Электронная компонентная база отечественного производства. Электрические, технические и эксплуатационные параметры" предназначена для обеспечения разработчиков и изготовителей радиоэлектронной аппаратуры актуальной информацией о характеристиках выпускаемых компонентов путем обеспечения доступа к открытой информации с применением интернет-технологий.

Данные содержат полное описание электрических, габаритных и эксплуатационных характеристик электронных компонентов по таким разделам, как "Микросхемы интегральные", "Приборы полупроводниковые", "Резисторы и конденсаторы", "Соединители электрические, изделия электроустановочные и присоединительные", "Трансформаторы, дроссели, линии задержки", "Приборы оптоэлектронные".

Система оснащена целым рядом опций, ориентированных на сокращение расходов и ускорение процесса выбора компонентов, оптимальных для разработки того или иного вида радиоэлектронной аппаратуры. В частности, в системе реализованы личный кабинет разработчика, классификатор в соответствии с Перечнем ЭКБ, утвержденным Минпромторгом, а также поиск по названию типономинала компонентов, их ТУ и диапазонам электрических характеристик или по предприятию-изготовителю. Кроме того, система позволяет учитывать запросы пользователей, что обеспечивает изготовителям компонентов возможность адресного маркетинга.

Разработчик информационной системы – петербургское АО "Российский НИИ "Электронстандарт" – предоставил доступ к базе данных сотрудникам 77 предприятий радиоэлектронной промышленности. При этом 39 предприятий заключили договоры использования ресурсов системы на постоянной основе, остальные знакомятся с ее возможностями в режиме временного доступа.

В число пользователей базы данных входят как производители компонентов, так и разработчики радиоаппаратуры. В частности, ресурсы системы используют специалисты предприятий "Росэлектроники" – например, петербургского НИИ "Вектор" и нижегородского НПП "Салют", холдингов Госкорпорации Ростех – НПП "Элтом", НПО "Молния", Центрального конструкторского бюро аппаратостроения. Кроме того, доступ к базе данных получили ГК "Спецэлектрон" (Москва), Казанский завод "Электроприбор", КБ "Техника" (Санкт-Петербург), Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" (Каменск-Уральский).