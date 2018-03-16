Путин поручил кабмину проработать модернизацию ТЭС с учетом АЭС и зеленой энергетики

Президент РФ Владимир Путин по итогам ноябрьского совещания по развитию электроэнергетики поручил правительству проработать программу модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) с учетом необходимости модернизации атомных станций (АЭС) и зеленой энергетики, говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

В нем правительству РФ поручается с учетом предложений Минэнерго по формированию механизмов привлечения инвестиций в модернизацию ТЭС разработать этот механизм совместно с властями регионов и ведущими объединениями предпринимателей. При этом особое внимание поручено обратить на ряд моментов: строительство удаленных объектов электроэнергетики, развитие электросетевого хозяйства, обеспечение модернизации атомной энергетики, развитие возобновляемых источников энергии.

Доклад правительство должно представить до 1 марта 2018 года.

Также кабмину поручается представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на привлечение инвестиций в модернизацию ТЭС. Доклад необходимо представить до 1 мая 2018 года.

Источник: ПРАЙМ