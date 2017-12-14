"Ростелеком" обеспечил оптическими каналами передачи данных 108 медицинских учреждений Ростовской области

"Ростелеком" полностью завершил запланированные на 2017 год работы по подведению высокоскоростных оптических линий связи к медицинским учреждениям Дона. Об этом сообщил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на встрече с Губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Встреча состоялась в ходе рабочего визита главы "Ростелекома" в Ростов-на-Дону 6 декабря 2017 г. Стороны также обсудили реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства, развитие оптических сетей широкополосного доступа, создание "Системы 112" и внедрение АПК "Безопасный город".

Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком": "До конца текущего года высокоскоростным доступом в интернет будут обеспечены 3 134 медицинские организации по всей России. Мы также надеемся на скорое подписание госконтракта на продолжение работ в 2018 году. Скорость передачи данных для каждого подключения составляет не менее 10 Мбит/с, что важно для оперативной доставки "тяжелых" оцифрованных результатов диагностических процедур, к примеру, из районных больниц в областной центр. В медицине от скорости принятия врачом решений на базе объективных данных зависят здоровье и жизнь людей".

Василий Голубев, Губернатор Ростовской области: "Развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения позволяет повысить качество медицинских услуг в отдалённых территориях, более широко применять телемедицину. Наш совместный проект устранения цифрового неравенства направлен еще и на решение этой важной задачи".

20 октября 2017 года "Ростелеком" и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали государственный контракт на оказание услуги по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети интернет в 2017 году. Ранее, 29 сентября 2017 года, вышло Распоряжение Правительства РФ (№2094-р) о назначении ПАО "Ростелеком" в 2017 году единственным поставщиком такой услуги.

До конца текущего года "Ростелеком" подключит по оптике 291 медицинский объект в ЮФО и СКФО, для чего компания построит 160 км новых волоконно-оптических линий связи.