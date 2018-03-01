Водители "Мордовэнерго" изучили навыки экстремального вождения

Водители Краснослободского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Мордовэнерго" изучили теорию и практику защитного вождения. Занятия были организованы в рамках проведения недели охраны труда.

На учебно-тренировочном полигоне специалисты Краснослободской автошколы ДОСААФ России и представители районного отдела ГИБДД провели практические занятия по отработке навыков выполнения наиболее часто проводимых работ по эксплуатации транспортных средств, совершению основных маневров по обгону, опережению, встречному разъезду, проезду сложных перекрестков. Учебный курс включал в себя также особенности управления транспортным средством в сложных погодных условиях и маневрирование в ограниченном пространстве.

Водительский состав учился прогнозировать и предупреждать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций на маршруте движения транспортного средства и принимать грамотные решения в критической ситуации. Дополнительно обсуждались последние изменение в правилах дорожного движения и применение их на практике.