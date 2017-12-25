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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС обеспечила выдачу дополнительной мощности объектам нефтегазовой промышленности ЯНАО

ФСК ЕЭС обеспечила выдачу дополнительной мощности объектам нефтегазовой промышленности ЯНАО

27 декабря 2017, 15:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Благодаря модернизации подстанций ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") 220 кВ "Вынгапур" и "Янга-Яха", созданы возможности передачи дополнительных 18 МВт мощности предприятиям нефтегазового комплекса к объектам "Газпром-энерго", "Газпромнефть-Муравленко" и Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.

По договорам технологического присоединения на подстанциях "Вынгапур" и "Янга-Яха" в Пуровском районе Ямала установлены устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования, передачи аварийных сигналов и команд.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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