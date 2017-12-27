Энергоинститут Кубаньэнерго и Кубанский аграрный университет заключили соглашение о сотрудничестве

С целью организации сотрудничества в области профподготовки специалистов электросетевого комплекса между Энергетическим институтом повышения квалификации ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанским государственным аграрным университетом имени И.Т. Трубилина заключено соглашение.

Стороны договорились оказывать друг другу информационно-консультативную, методическую и техническую помощь в подготовке квалифицированных специалистов-энергетиков. В 2018 году планируется организация и проведение совместных семинаров, тренингов, курсов, конференций и других мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки кадров для предприятий электроэнергетики.

В рамках подписания соглашения состоялось первое совместное совещание, в ходе которого обсудили методические рекомендации по актуальным темам: "Мероприятия по обеспечению безопасности при работе под наведенным напряжением", "Эффективность технических мероприятий по снижению технических потерь".

– Мы рады новым партнерам и возможности взаимодействовать с такими крупными вузами как Кубанский государственный аграрный университет. Наше сотрудничество позволит выйти на качественно новый уровень подготовки эффективных специалистов в сфере электроэнергетики, – сказал ректор энергоинститута Евгений Рудь.