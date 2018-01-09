ООО "Башкирэнерго" не допустило обесточивания потребителей в Башкирском Зауралье

По данным метеорологов, за всю историю наблюдений за погодой 2017 год оказался третьим в рейтинге самых теплых лет. А первенство держат, соответственно, 2016 и 2015 годы. Легкие подмораживания и многочисленные оттепели в зимние месяцы обычно создают условия для гололедообразования на воздушных линиях электропередачи. Именно так было в 2016 и 2015 годах, когда энергетики из ООО "БСК" и ООО "Башкирэнерго" (дочерние компании АО "БЭСК") были вынуждены бороться с гололедом на проводах и грозотросах ЛЭП. Но в 2017 году количество плавок гололеда оказалось минимальным за последние 10 лет. Погода, похоже, решила отыграться в первую неделю января 2018 года, когда температура вновь колебалась в районе 0 градусов Цельсия.

На отдельных участках ВЛ 110 кВ "ПС 90 – Сиб ПП 2", расположенных зоне ответственности Сибайских электрических сетей ООО "Башкирэнерго", была отмечена кристаллическая изморозь. Общая протяженность таких участков составила 11,4 км. На проводах кристаллическая изморозь достигала 100 мм в диаметре, на грозотросе – 60 мм. Порядка 6 часов потребовалось энергетикам, чтобы провести удаление гололеда. Но потребители из городов Сибай и Баймак, а также из некоторых населенных пунктов Баймакского и Абзелиловского районов не были обесточены. Надежность электроснабжения обеспечивалась по резервным линиям электропередачи – ВЛ 110 кВ "ПС 90 – Сиб ПП1" и ВЛ 110 кВ "Агаповка – Сиб ПП". Удалив гололед с проводов и грозотросов, сибайские электросетевики возобновили электроснабжение потребителей по нормальной схеме.