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Отраслевые новости: В мире

Путин и Эрдоган подтвердили настрой на сотрудничество в энергетике

Путин и Эрдоган подтвердили настрой на сотрудничество в энергетике

12 января 2018, 14:23
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили взаимный настрой на содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего, в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества выражено удовлетворение позитивной динамикой развития торгово-экономических связей. Подтвержден взаимный настрой на всемерное содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего, в энергетической отрасли", — говорится в сообщении.

РИА Новости

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