Путин и Эрдоган подтвердили настрой на сотрудничество в энергетике

"Свободой надо уметь пользоваться"
Интервью с Денисом Фоминым, директором по развитию "ТехИнвест-М"
12 января 2018, 14:23
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили взаимный настрой на содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего, в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества выражено удовлетворение позитивной динамикой развития торгово-экономических связей. Подтвержден взаимный настрой на всемерное содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего, в энергетической отрасли", — говорится в сообщении.