Магаданэнерго запустило линию электропередачи и подстанцию для онкодиспансера

ПАО "Магаданэнерго" (входит в Группу РусГидро) ввело в эксплуатацию линию электропередачи 35кВ "КПД-Нагаевская" и ПС 35 кВ "Нагаевская" для энергоснабжения радиологического корпуса областного онкодиспансера. Это первое подобное строительство в колымской столице за 30 лет. Стоимость проекта – более 180 млн рублей. Финансирование велось из бюджета Магаданской области в рамках платы за технологическое присоединение.

Двухцепную линию "КПД-Нагаевская" построили на металлических опорах протяженностью 2,2 км, из которых 600 м находятся под землей – это кабельная вставка. Новую подстанцию оснастили самым современным оборудованием, в том числе вакуумными элегазовыми выключателями, новейшей системой телемеханики и управления, автоматизированной системой учета электроэнергии, оптоволоконной линией связи и др. Управление подстанцией будет осуществляться дистанционно с диспетчерского пункта Южных электрических сетей "Магаданэнерго".

"Энергообъекты будут не только питать радиологический корпус онкодиспасера, но также позволят разгрузить другие городские подстанции, тем самым повысить надежность электроснабжения центра Магадана, - отметил заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО "Магаданэнерго" Герман Тютюков. – Более того, у нас появился резерв для подключения новых потребителей (предприятий, учреждений и т.п.), которые могут возникнуть в этом районе".