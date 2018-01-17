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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Магаданэнерго запустило линию электропередачи и подстанцию для онкодиспансера

Магаданэнерго запустило линию электропередачи и подстанцию для онкодиспансера

17 января 2018, 14:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАГАДАНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ, ЛЭП

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ПАО "Магаданэнерго" (входит в Группу РусГидро) ввело в эксплуатацию линию электропередачи 35кВ "КПД-Нагаевская" и ПС 35 кВ "Нагаевская" для энергоснабжения радиологического корпуса областного онкодиспансера. Это первое подобное строительство в колымской столице за 30 лет. Стоимость проекта – более 180 млн рублей. Финансирование велось из бюджета Магаданской области в рамках платы за технологическое присоединение.

Двухцепную линию "КПД-Нагаевская" построили на металлических опорах протяженностью 2,2 км, из которых 600 м находятся под землей – это кабельная вставка. Новую подстанцию оснастили самым современным оборудованием, в том числе вакуумными элегазовыми выключателями, новейшей системой телемеханики и управления, автоматизированной системой учета электроэнергии, оптоволоконной линией связи и др. Управление подстанцией будет осуществляться дистанционно с диспетчерского пункта Южных электрических сетей "Магаданэнерго".

"Энергообъекты будут не только питать радиологический корпус онкодиспасера, но также позволят разгрузить другие городские подстанции, тем самым повысить надежность электроснабжения центра Магадана, - отметил заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО "Магаданэнерго" Герман Тютюков. – Более того, у нас появился резерв для подключения новых потребителей (предприятий, учреждений и т.п.), которые могут возникнуть в этом районе".

Компания: ПАО "РусГидро"
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