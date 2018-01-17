"Ростелеком" организовал точки доступа Wi-Fi в 31 селе Марий Эл

"Ростелеком" в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" в 2017 году построил свыше 360 км волоконно-оптических линий связи. 31* точка беспроводного доступа в интернет заработала в Килемарском, Мари-Турекском и Моркинском районах Республики Марий Эл.

"Сегодня "Сельский Wi-Fi" есть в 101 удаленном населенном пункте региона. Благодаря проекту более 30 тысяч селян получили доступ к телекоммуникационным услугам наравне с горожанами. Важно отметить, что пользоваться интернетом в точках доступа они могут абсолютно бесплатно", – рассказал технический директор филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком" Сергей Еросланов.

Руководитель Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл Венедикт Суворов комментирует: "Проект УЦН имеет большое социальное значение: он открывает цифровой доступ к государственным и муниципальным услугам, дистанционному образованию и другим электронным ресурсам в деревнях и селах, удаленных от инфраструктуры связи. В любое удобное время жители могут подключиться к интернету с устройства, поддерживающего Wi-Fi, и получить информацию о налогах, пенсионном счете, записаться к врачу, заказать товары из интернет-магазинов, оплатить госпошлины".

Напомним, цель проекта устранения цифрового неравенства – организация точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек.

* В проект УЦН в 2017 году вошли населенные пункты: Алешкино, Арда, Красный Мост, Малая Арда, Нежнур, Озерный, Широкундыш, Юксары, Елымбаево, Ивская Вершина, Мари-Китня, Мари-Купта, Нартас, Нижний Турек, Сенда, Шора, Алмаметьево, Верхний Кожлаер, Весьшурга, Залесный, Изи Шурга, Кучко-Памаш, Нижняя, Нуж-Ключ, Петровское, Тат-Чодраял, Чодраял, Шереганово, Шлань, Шордур, Юрдур.