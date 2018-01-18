В 2017 году потребители АО "Калмэнергосбыт" погасили более 66 миллионов рублей долга, не дожидаясь ввода ограничений электроэнергии

В АО "Калмэнергосбыт" (входит в группу компаний "Россети") проанализировали эффективность введения ограничений (отключений) потребителей-неплательщиков в 2017 году.

По данным диспетчерского отдела регионального гарантпоставщика в прошлом году была подана в сетевые энергокомпании 9851 заявка на ограничение (отключение) режима энергоснабжения должников, в том числе 1914 заявок - на юридических лиц и 7937 заявок - на бытовых потребителей. Суммарная задолженность этих неплательщиков перед АО "Калмэнергосбыт" составляла 66,68 млн рублей, в том числе долги юридических лиц – 53,84 млн рублей, физических лиц – 12,84 млн рублей.

Всего из поданных 1914 заявок сетевые компании обесточили объекты 1021 потребителей-должников, в том числе 69 юридических лиц и 952 бытовых абонента. Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе специалистов энергокомпании 1845 юридических лиц и 6962 физических лица из числа должников погасили имеющуюся задолженность в размере 60,15 млн рублей, не дожидаясь ввода ограничений энергоснабжения.

"Снижение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию и систематическая комплексная работа с каждой группой потребителей являются приоритетами для нашей энергокомпании, - отметил управляющий директор АО "Калмэнергосбыт" Игорь Деревенченко, - поэтому это направление в 2018 году будет усилено при более тесном взаимодействии с органами региональной власти и муниципалитетами республики".