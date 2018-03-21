Нижновэнерго обеспечил электроснабжение агрокомплекса в Уренском районе

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросети зерносушильного комплекса в Уренском районе Нижегородской области. Заявка на его подключение поступила от местного колхоза им. Горького.

Предприятие будет получать электроэнергию от подстанции 110/35/10 кВ «Урень», находящейся в зоне ответственности производственного отделения «Уренские электрические сети» Нижновэнерго. Ему предоставлена максимальная мощность 90 кВт.

Электросетевая компания реализует подобные проекты в рамках соглашений с Правительством Нижегородской области о поддержке отечественных предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции в регионе. Представителями региональных властей неоднократно подчеркивалась необходимость организации качественного хранения продукции местного производства для обеспечения продовольственной безопасности Нижегородской области.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных и наиболее востребованных направлений деятельности Нижновэнерго. Энергокомпания ежегодно подключает к своей сети тысячи новых потребителей, создавая благоприятные условия для развития бизнеса и повышения качества жизни населения.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья и Приволжья» по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Получить необходимую информацию и заключить договор также можно в Центре обслуживания потребителей филиала «Нижновэнерго» в г. Нижний Новгород по адресу ул. Рождественская, д. 33, в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья http://www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям». Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.