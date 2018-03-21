Тамбовэнерго продолжает бороться с распространением "заряженных" счетчиков

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" ведет планомерную работу по предотвращению использования недобросовестными потребителями "заряженных" счетчиков, магнитов и других устройств, используемых для искажения показателей фактического потребления электрической энергии.

Специалисты отдела безопасности и управления учета электроэнергии филиала регулярно проводят мониторинг сети Интернет, выявляя сайты, которые распространяют информацию о способах хищения энергоресурсов путем остановки модифицированных приборов учета электроэнергии. За 2017 год энергетиками было обнаружено несколько таких сайтов, которые предлагали свои услуги на территории региона. Инициированы обращения в прокуратуру Тамбовской области об их блокировке и привлечении к ответственности лиц, занимающихся распространением данных устройств. В настоящее время по ним проводится проверка.

Сотрудники "Тамбовэнерго" напоминают, что самовольное (безучетное, бездоговорное) использование электрической энергии влечет как административную в соответствии со ст.7.19 Кодекса об административных нарушениях "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа", так и уголовную ответственность в порядке ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").

Следует помнить, что действия похитителей электроэнергии не только сказываются на качестве и надежности энергоснабжения, но и наносят ущерб добросовестным потребителям, подвергая их жизнь и здоровье опасности. Несанкционированные подключения являются причиной перепадов напряжения сети, и как следствие, могут вызвать замыкания, которые нередко становятся причиной пожаров.

Тамбовэнерго просит жителей Тамбовской области сообщать о случаях несанкционированного подключения к сетям. Сделать это можно, обратившись в любой район электрических сетей филиала, либо на круглосуточную прямую линию энергетиков по телефону 8 800 50 50 115 (короткий номер – 13-50), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Telegram, и Viber. Звонки бесплатные.