Единственная в мире ВЛ 1150 кВ

Линия электропередачи Экибастуз-Кокчетав — участок уникальной высоковольтной линии электропередачи «Сибирь-Центр» проектного напряжения 1150 кВ.
Ни одна другая линия в мире не способна работать под столь высоким напряжением. В настоящий момент работает под напряжением 500 кВ. Протяжённость участка — 432 километра, установлена на электрических опорах со средней высотой 45 метров. Вес проводников приблизительно 50 тонн. Проложенная от Экибастуза через Кокчетав и Кустанай вплоть до Челябинска соединяет энергосистемы Казахстана и России.
Строительство ЛЭП "Барнаул-Экибастуз-Кокчетав-Кустанай-Челябинск" завершено в 1988г., ее трасса проходит, в основном, по территории Казахстана. Ее протяженность - 1900 км (длина казахстанского участка составляет 1400 км). Данная ЛЭП является единственной в мире линией электропередачи такого класса напряжения, пропускная способность которой достигает 5500 МВт. Она была построена в качестве сверхмощного энергомоста для передачи электроэнергии от Экибастузского энергоузла и электростанций Сибири на промышленно развитый Урал России. В 1998 году в качестве заключительного этапа создания межсистемного транзита 1150 кВ Сибирь - Казахстан - Урал введена в строй ВЛ 1150 кВ Итат-Барнаул (Алтай) на напряжение 500 кВ длиной 444,5 км. Сооружение ВЛ 1150 кВ Итат-Барнаул увеличивает возможность передачи избыточной электроэнергии и мощности из Восточной Сибири в дефицитную Западную. При этом пропускная способность увеличивается на 800-1000 МВт.
Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
«Это, надо полагать, три фазы, причём каждая разделена на четыре провода.
Интересно, а почему не один, вдвое большего диаметра ?
Ведь тогда потери на коронный разряд меньше.
Проще, дешевле , легче...
»
На линиях СВН для снижения напряженности поля (и как следствие снижения потерь на "корону") расщепление фазы более эффективно, чем увеличение диаметра провода.
Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
«На линиях СВН для снижения напряженности поля (и как следствие снижения потерь на "корону") расщепление фазы более эффективно, чем увеличение диаметра провода.
»
А почему так?
Ведь радиус расщеплённой на 4 провода фазы вдвое меньше, чем у одиночного провода того же сечения.
Стало быть, и напряжённость поля около нее вдвое выше.
Да и площадь короны вдвое больше.
Так почему же тогда потери на неё меньше ?
Корона возникает непосредственно возле проводника. А заряд каждого провода составляет только часть общего заряда расщепленной фазы, соответственно и напряженность возле каждого провода будете меньше, не смотря на то что радиус каждого провода меньше.
Заряд каждого провода расщепленной фазы:
q1 = qф/n = Cр.ф.*Uф/n,
где n – число проводов в фазе;
Ср.ф – емкость единицы длины расщепленной фазы;
Uф – фазное напряжение.
И в дальнейших расчетах напряженности n, маячит в знаменателе.
Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
«Корона возникает непосредственно возле проводника. А заряд каждого провода составляет только часть общего заряда расщепленной фазы, соответственно и напряженность возле каждого провода будете меньше, не смотря на то что радиус каждого провода меньше.
Заряд каждого провода расщепленной фазы:
q1...»
Не убедительно.
Корона возникает из-за пробоя воздуха в электрическом поле.
А напряженность этого поля задает потенциал провода и расстояние от его оси.
Минимальное ,понятно -радиус провода.
И заряд тут не особо при чём.
Тут главное - потенциал провода, а он у всех проводов фазы одинаковый.
Зато радиус уменьшенный , стало быть, корона ближе к оси и пробиться ей легче.
«Тут главное - потенциал провода, а он у всех проводов фазы одинаковый.
Зато радиус уменьшенный , стало быть, корона ближе к оси и пробиться ей легче»
Правильно, кроме одного. Вы отталкиваетесь от уменьшенного радиуса каждого провода расщепленной фазы (уменьшенного относительно радиуса аналогичного по суммарному сечению нерасщепленного провода), а при расщеплении фазы расчет напряженности у каждого провода производится от эквивалентного радиуса одиночного провода, имеющего ту же емкость, что и расщепленная фаза. И этот эквивалентный радиус будет больше радиуса нерасщепленного провода аналогичного сечения.
Да и вообще, снижение потерь от короны это скорее косвенный эффект расщепления фазы. Основные задачи расщепления - снижение индуктивного сопротивления и увеличение емкости ВЛ.
добавлено 22.01.2011 в 20:21
в таблице xо - удельное индуктивное сопротивление, bo - удельная емкостная проводимость,P - натуральная мощность.
Соответственно можно увидеть как меняются параметры расщепленной фазы в зависимости от числа проводов при равном суммарном сечении. (a- расстояние между проводами, шаг расщепления)
добавлено 22.01.2011 в 21:25
и при приблизительно равном суммарном сечении, по ВЛ с различной конструкцией фазы можно прогнать разную мощность и с разными потерями.
Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
Да мощная штука впечатляет. Я помню в детстве когда бежали купаться на Усть-Илимское водохранилище проходили под ВЛ, но тогда не задумывались сколько там кВ, там их везде много было линий. Мощность линии определяли, по гулу, потрескиванию и потому как волосы на голове встают.
«Это -расчётные данные или опытные?
Это я к тому, что опытным ещё, как говорится нельяз не верить и буду размшялть.
А вот расчётные ...
Особено эквивалентного радиуса ...
Что-то вызывают сомнения...»
Вы это и расчетом проверить можете
Теоретически между проводами одинакового потенциала электрического поля возникать не должно, Во вясяком случае при приблизительных расчетах
За счет расщепления проводов мы как бы увеличиваем эквипотенциальную поверхность и снижаем напряжение короны
Жаль только, что потери на участке Костанай-1150 - Кокчетав-1150 - Экибастуз-1150 на напряжении 1150 кВ достигали почти 300 МВт, а вот мощности 5500 МВт никто не видел.
Вообще там 8 проводов в фазе, а кое-где и по 10.
Жаль только, что потери на участке Костанай-1150 - Кокчетав-1150 - Экибастуз-1150 на напряжении 1150 кВ достигали почти 300 МВт, а вот мощности 5500 МВт никто не видел.
Вообще там 8 проводов в фазе, а кое-где и по 10.