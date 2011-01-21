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Единственная в мире ВЛ 1150 кВ

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    Zhitel 21 января 2011 в 22:51
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    Линия электропередачи Экибастуз-Кокчетав — участок уникальной высоковольтной линии электропередачи «Сибирь-Центр» проектного напряжения 1150 кВ.

    Ни одна другая линия в мире не способна работать под столь высоким напряжением. В настоящий момент работает под напряжением 500 кВ. Протяжённость участка — 432 километра, установлена на электрических опорах со средней высотой 45 метров. Вес проводников приблизительно 50 тонн. Проложенная от Экибастуза через Кокчетав и Кустанай вплоть до Челябинска соединяет энергосистемы Казахстана и России.
    Строительство ЛЭП "Барнаул-Экибастуз-Кокчетав-Кустанай-Челябинск" завершено в 1988г., ее трасса проходит, в основном, по территории Казахстана. Ее протяженность - 1900 км (длина казахстанского участка составляет 1400 км). Данная ЛЭП является единственной в мире линией электропередачи такого класса напряжения, пропускная способность которой достигает 5500 МВт. Она была построена в качестве сверхмощного энергомоста для передачи электроэнергии от Экибастузского энергоузла и электростанций Сибири на промышленно развитый Урал России. В 1998 году в качестве заключительного этапа создания межсистемного транзита 1150 кВ Сибирь - Казахстан - Урал введена в строй ВЛ 1150 кВ Итат-Барнаул (Алтай) на напряжение 500 кВ длиной 444,5 км. Сооружение ВЛ 1150 кВ Итат-Барнаул увеличивает возможность передачи избыточной электроэнергии и мощности из Восточной Сибири в дефицитную Западную. При этом пропускная способность увеличивается на 800-1000 МВт.


    Lep_Chelyabinskaya_Oblast.jpg

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
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    Zhitel 21 января 2011 в 22:53
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    1150.jpg

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 21 января 2011 в 22:58
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    http://www.youtube.com/watch?v=SOag6wstwjc
    она же. Смотреть со звуком. Видеоряд совсем нехитрый, но впечатляет масштаб сооружения.

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 21 января 2011 в 23:03
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    Как строили "миллионку" - статья о ВЛ-1150кВ из газеты "Голос Экибастуза"
    http://www.lib-ekb.kz/upload/iblock/a30/a30eb124d6dd420e6414ed86740747e1.pdf

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 21 января 2011 в 23:07
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    15st_02.jpg

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 21 января 2011 в 23:35
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    добавлено 21.01.2011 в 23:41

    На фото 01-04, 07-09 переход ВЛ 1150 кВ через Томь на участке Итат-Барнаул



    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
    леньтяйщик 22 января 2011 в 01:38
    Рекомендации: 10, энергетика: 51, стаж 3218 дней, отмечен 257 раз
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    По институту помнится предел для переменки воздушек около 2,5 мегавольт. Дальше уже не на земле,не люди, и не электричество.

    Non est ornamentum virile concinnitas
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 22 января 2011 в 02:13
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3077 дней, отмечен 356 раз
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    Дальше - Теслу надобно воскрешать...
    Блин,это ж какие инверторы ставить нужно...шоб передавать эту всю кухню...

    Я не волшебник. Я еще только учусь
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    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 22 января 2011 в 02:15
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3077 дней, отмечен 356 раз
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    У нас гора по постоянке -800кВ...

    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    cherry 22 января 2011 в 09:54
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3831 день, отмечен 341 раз
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    Это, надо полагать, три фазы, причём каждая разделена на четыре провода.

    Интересно, а почему не один, вдвое большего диаметра ?
    Ведь тогда потери на коронный разряд меньше.
    Проще, дешевле , легче...

    Или это надо для тока 5500 А ?

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Zhitel 22 января 2011 в 14:03
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    «Это, надо полагать, три фазы, причём каждая разделена на четыре провода.
    Интересно, а почему не один, вдвое большего диаметра ?
    Ведь тогда потери на коронный разряд меньше.
    Проще, дешевле , легче...
    »

    На линиях СВН для снижения напряженности поля (и как следствие снижения потерь на "корону") расщепление фазы более эффективно, чем увеличение диаметра провода.

    kornna.jpg

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    cherry 22 января 2011 в 16:18
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3831 день, отмечен 341 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «На линиях СВН для снижения напряженности поля (и как следствие снижения потерь на "корону") расщепление фазы более эффективно, чем увеличение диаметра провода.
    »

    А почему так?
    Ведь радиус расщеплённой на 4 провода фазы вдвое меньше, чем у одиночного провода того же сечения.
    Стало быть, и напряжённость поля около нее вдвое выше.
    Да и площадь короны вдвое больше.
    Так почему же тогда потери на неё меньше ?

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
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    Zhitel 22 января 2011 в 17:15
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    Корона возникает непосредственно возле проводника. А заряд каждого провода составляет только часть общего заряда расщепленной фазы, соответственно и напряженность возле каждого провода будете меньше, не смотря на то что радиус каждого провода меньше.
    Заряд каждого провода расщепленной фазы:

    q1 = qф/n = Cр.ф.*Uф/n,

    где n – число проводов в фазе;
    Ср.ф – емкость единицы длины расщепленной фазы;
    Uф – фазное напряжение.
    И в дальнейших расчетах напряженности n, маячит в знаменателе.

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 22 января 2011 в 17:17
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    но есть одно "но"
    Наиболее существенное влияние на максимальную напряженность электрического поля оказывает радиус расщепления - rр на рисунке:
    Rрасщепления.JPG

    добавлено 22.01.2011 в 17:18

    При увеличении rр, с одной стороны, уменьшается влияние зарядов соседних проводов, а с другой стороны, увеличивается емкость фазы и соответственно ее заряд

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 22 января 2011 в 17:22
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    Поэтому для каждой линии существует оптимальный rр, при котором максимальная напряженность наименьшая.
    напряженность.JPG

    добавлено 22.01.2011 в 17:25

    Например так вот - зависимость максимальной напряженности электрического поля на проводах расщепленной фазы от расстояния между проводами ВЛ 500 кВ (n = 3, провод АС 500/64)

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    cherry 22 января 2011 в 18:17
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3831 день, отмечен 341 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Корона возникает непосредственно возле проводника. А заряд каждого провода составляет только часть общего заряда расщепленной фазы, соответственно и напряженность возле каждого провода будете меньше, не смотря на то что радиус каждого провода меньше.
    Заряд каждого провода расщепленной фазы:

    q1...»

    Не убедительно.
    Корона возникает из-за пробоя воздуха в электрическом поле.
    А напряженность этого поля задает потенциал провода и расстояние от его оси.
    Минимальное ,понятно -радиус провода.
    И заряд тут не особо при чём.

    Тут главное - потенциал провода, а он у всех проводов фазы одинаковый.
    Зато радиус уменьшенный , стало быть, корона ближе к оси и пробиться ей легче.

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Zhitel 22 января 2011 в 18:54
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    «Тут главное - потенциал провода, а он у всех проводов фазы одинаковый.
    Зато радиус уменьшенный , стало быть, корона ближе к оси и пробиться ей легче»

    Правильно, кроме одного. Вы отталкиваетесь от уменьшенного радиуса каждого провода расщепленной фазы (уменьшенного относительно радиуса аналогичного по суммарному сечению нерасщепленного провода), а при расщеплении фазы расчет напряженности у каждого провода производится от эквивалентного радиуса одиночного провода, имеющего ту же емкость, что и расщепленная фаза. И этот эквивалентный радиус будет больше радиуса нерасщепленного провода аналогичного сечения.

    экв.JPG

    добавлено 22.01.2011 в 18:59

    n-количество проводов,
    rр- радиус расщепления (см.картинко ниже),
    r- радиус каждого провода.

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 22 января 2011 в 20:12
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    Да и вообще, снижение потерь от короны это скорее косвенный эффект расщепления фазы. Основные задачи расщепления - снижение индуктивного сопротивления и увеличение емкости ВЛ.
    Таблица.JPG

    добавлено 22.01.2011 в 20:21

    в таблице xо - удельное индуктивное сопротивление, bo - удельная емкостная проводимость,P - натуральная мощность.
    Соответственно можно увидеть как меняются параметры расщепленной фазы в зависимости от числа проводов при равном суммарном сечении. (a- расстояние между проводами, шаг расщепления)

    добавлено 22.01.2011 в 21:25

    и при приблизительно равном суммарном сечении, по ВЛ с различной конструкцией фазы можно прогнать разную мощность и с разными потерями.

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Zhitel 22 января 2011 в 20:41
    Рекомендации: 20, энергетика: 221, стаж 2787 дней, отмечен 209 раз
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    а вот и график зависимости напряженности на поверхности проводов расщепленной фазы из таблицы в зависимости от шага расщепления:
    Напряженность.JPG

    Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 22 января 2011 в 20:59
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3028 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Да мощная штука впечатляет. Я помню в детстве когда бежали купаться на Усть-Илимское водохранилище проходили под ВЛ, но тогда не задумывались сколько там кВ, там их везде много было линий. Мощность линии определяли, по гулу, потрескиванию и потому как волосы на голове встают. ржач

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    cherry 22 января 2011 в 23:53
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 3831 день, отмечен 341 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Поэтому для каждой линии существует оптимальный rр, при котором максимальная напряженность наименьшая.
    [картинка]добавлено 22.01.2011 в 17:25Например так вот - зависимо...»


    Это -расчётные данные или опытные?
    Это я к тому, что опытным ещё, как говорится нельяз не верить и буду размшялть.
    А вот расчётные ...
    Особено эквивалентного радиуса ...
    Что-то вызывают сомнения...

    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степени
    Холмс 23 января 2011 в 00:32
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3028 дней, отмечен 761 раз
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    Вот тоже впечатляет одобрение


    1.jpg

    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 3-ей степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    neisa 23 января 2011 в 11:00
    Энергетика: 20, стаж 4466 дней, отмечен 33 раза
    Одобрить сообщение Одобрить сообщение
    «Это -расчётные данные или опытные?
    Это я к тому, что опытным ещё, как говорится нельяз не верить и буду размшялть.
    А вот расчётные ...
    Особено эквивалентного радиуса ...
    Что-то вызывают сомнения...»


    Вы это и расчетом проверить можете
    Теоретически между проводами одинакового потенциала электрического поля возникать не должно, Во вясяком случае при приблизительных расчетах
    За счет расщепления проводов мы как бы увеличиваем эквипотенциальную поверхность и снижаем напряжение короны
     
  • ответить     
    andrey 12 ноября 2014 в 15:13


    Какая высота у неё? Подскажите
     
  • ответить     
    Dim 15 декабря 2014 в 11:50


    Жаль только, что потери на участке Костанай-1150 - Кокчетав-1150 - Экибастуз-1150 на напряжении 1150 кВ достигали почти 300 МВт, а вот мощности 5500 МВт никто не видел.
    Вообще там 8 проводов в фазе, а кое-где и по 10.
     
  • ответить     
    Владимир Вчера, в 12:42


    Жаль только, что потери на участке Костанай-1150 - Кокчетав-1150 - Экибастуз-1150 на напряжении 1150 кВ достигали почти 300 МВт, а вот мощности 5500 МВт никто не видел.
    Вообще там 8 проводов в фазе, а кое-где и по 10.
     

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