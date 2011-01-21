Единственная в мире ВЛ 1150 кВ

«Тут главное - потенциал провода, а он у всех проводов фазы одинаковый.

Зато радиус уменьшенный , стало быть, корона ближе к оси и пробиться ей легче»

Правильно, кроме одного. Вы отталкиваетесь от уменьшенного радиуса каждого провода расщепленной фазы (уменьшенного относительно радиуса аналогичного по суммарному сечению нерасщепленного провода), а при расщеплении фазы расчет напряженности у каждого провода производится от эквивалентного радиуса одиночного провода, имеющего ту же емкость, что и расщепленная фаза. И этот эквивалентный радиус будет больше радиуса нерасщепленного провода аналогичного сечения.

добавлено 22.01.2011 в 18:59

Три чукотских мудреца твердят-твердят мне без конца: "Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат - труда"

n-количество проводов,rр- радиус расщепления (см.картинко ниже),r- радиус каждого провода.