Благодаря коллективу "Карелэнерго" почти 17 тонн ненужной бумаги отправлено в переработку, а не на свалку

Как известно, 2017 год объявлен годом экологии, но и без этого весь персонал «Карелэнерго» в полной мере осознает необходимость поддержания в республике экологического равновесия, являющегося основой жизнедеятельности населения. По этой причине на предприятии рассматривают работу по охране окружающей среды как неотъемлемую часть производственной деятельности. В МРСК Северо-Запада разработана и успешно реализуется экологическая политика.



Конкурс «Бумажный бум в городе Петрозаводске: новые перспективы» администрация города объявила в начале этого года, и коллектив «Карелэнерго» не смог остаться в стороне. «Чтобы участвовать было интереснее, мы организовали внутреннее соревнование –«Бумажные гонки», – рассказывает инженер отдела технологического развития и инноваций Кирилл Бобров, он же организатор и идейный вдохновитель мероприятия. – Собирать макулатуру можно было и по одиночке, и в составе сборной команды».



Первоочередная цель конкурса «Бумажные гонки 2016» – возрождение традиции сбора макулатуры рабочими коллективами, как одного из способов экологически целесообразной деятельности, способствующей формированию экологического сознания.



– Думаю, что с поставленной задачей мы справились на сто процентов. Компания, которая забирает у нас бумагу на переработку, приводит такую статистику: каждые переработанные 100 кг бумаги спасает от вырубки одно дерево. Таким образом, мы сумели за этот год спасти почти 170 деревьев, что безусловно отличный результат – добавил Кирилл Бобров.



Победителем в номинации «Рабочая эстафета» стала сборная управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Ей удалось собрать 1428,4 кг макулатуры. Однако наилучшие результаты показали участники индивидуальной гонки – 7 тонн на троих! Рассказывает абсолютный лидер соревнований (его результат более 2,5 тонны) инженер отдела взаимодействия с клиентами Сергей Суриков: «Сначала мы просто избавились от накопившейся дома и на даче макулатуры, а после первых итогов вошли в азарт. Собирать стали все: семья, друзья, соседи по дому и по даче, я даже несколько раз привозил макулатуру от друзей и родственников из Санкт-Петербурга. Потом, чтобы не упустить шанс на победу, пришлось применить спортивную тактику: спрятаться за лидера и припасти основной объем собранной макулатуры для сдачи в самый последний момент».



Окончательно победители и определились в последний момент. Второе место разделили участники из города Сортавала: электромонтер Михаил Богданов и техник службы механизации и транспорта Мария Сомова, их результат 2356,9 и 2102,3 кг соответственно.



– Хочется выразить огромную благодарность организаторам конкурса. Сбор макулатуры – очень важное и нужное дело. Я помню, как в детстве сдавали макулатуру. Я рада была участвовать в конкурсе и получила от этого массу удовольствия. Это было увлекательное занятие, – делится впечатлениями Мария Сомова. – Участие в конкурсе не давало мне скучать, был и азарт, и в какой-то момент желание все бросить, потому что хочется посидеть дома, а тебе звонят и говорят: приезжай, забирай макулатуру. С нетерпением ждала результатов, как и мои друзья, которые все время меня поддерживали, и подбадривали, и помогали собирать макулатуру. А самое главное, я понимала, что я в любом случае победитель. В этом конкурсе нельзя проиграть. Можно не выиграть, но проиграть нельзя.



На третьем месте в индивидуальной гонке экономисты отдела управления собственностью Елена Басалаева и Екатерина Антонова (1389,7 и 880,8 кг), а также специалист сектора хозяйственного обеспечения отдела управления делами Марина Иванова (795,3 кг).



Теперь в «Карелэнерго» с нетерпением ждут результатов общегородского конкурса.