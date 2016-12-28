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Отраслевые новости: Россия

Медведев разрешил 20 регионам создавать зоны территориального развития

Медведев разрешил 20 регионам создавать зоны территориального развития

28 декабря 2016, 09:36
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое разрешает 20 регионам РФ создавать  зоны территориального развития.

"Я подписал постановление, которое разрешает 20 регионам РФ создавать зоны территориального развития, которые имеют возможность развиваться, рассчитывая на определенную господдержку, стимулировать региональную экономику. В числе таких регионов шесть республик Северного Кавказа", — сказал он на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, передает РИА Новости.

"Такой документ принят, надеюсь на то, что он будет использован", — добавил глава правительства.

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