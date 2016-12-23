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Пресс-релизы

"Норникель" приобретет у Ростеха медесодержащее сырье на 67,5 млрд рублей

Норникель приобретет у Ростеха медесодержащее сырье на 67,5 млрд рублей

28 декабря 2016, 14:48
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, МЕДЬ

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«Норильский никель» заключил сделку по приобретению у Ростеха медесодержащего сырья, в состав которого входят цветные и драгоценные металлы прогнозным объемом 1,5 млн тонн. Сумма сделки составит порядка 67,5 млрд рублей.

Совет директоров «Норникеля» подтвердил целесообразность покупки сырья с учетом того, что сделка соответствует внутренним нормам рентабельности, применяемым к коммерческим проектам.

В 2016 году распоряжением правительства России медесодержащее сырье, находившееся с 1980-х годов на ответственном хранении в Заполярном филиале «Норникеля», было передано единовременным имущественным взносом России в Ростех.

«Норникель» планирует переработать указанное сырье на собственных производственных мощностях и реализовать в виде готовой продукции через свою сбытовую сеть в течение нескольких лет.

Объемы готовой продукции, которые компания планирует получить при переработке этого сырья, включены в ранее опубликованные производственные прогнозы на 2017–2018 годы. Оплата Ростеха будет осуществляться несколькими, примерно равными, траншами в течение четырех лет – по мере переработки сырья и реализации продукции «Норникелем».

Компания: Ростех
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