"Норникель" приобретет у Ростеха медесодержащее сырье на 67,5 млрд рублей

Розыгрыш умных часов!
28 декабря 2016, 14:48
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, МЕДЬ
«Норильский никель» заключил сделку по приобретению у Ростеха медесодержащего сырья, в состав которого входят цветные и драгоценные металлы прогнозным объемом 1,5 млн тонн. Сумма сделки составит порядка 67,5 млрд рублей.
Совет директоров «Норникеля» подтвердил целесообразность покупки сырья с учетом того, что сделка соответствует внутренним нормам рентабельности, применяемым к коммерческим проектам.
В 2016 году распоряжением правительства России медесодержащее сырье, находившееся с 1980-х годов на ответственном хранении в Заполярном филиале «Норникеля», было передано единовременным имущественным взносом России в Ростех.
«Норникель» планирует переработать указанное сырье на собственных производственных мощностях и реализовать в виде готовой продукции через свою сбытовую сеть в течение нескольких лет.
Объемы готовой продукции, которые компания планирует получить при переработке этого сырья, включены в ранее опубликованные производственные прогнозы на 2017–2018 годы. Оплата Ростеха будет осуществляться несколькими, примерно равными, траншами в течение четырех лет – по мере переработки сырья и реализации продукции «Норникелем».