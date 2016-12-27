В "Нижновэнерго" подвели итоги конкурса "Безаварийное и безопасное подразделение электрических сетей"

Розыгрыш умных часов!
28 декабря 2016, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
В филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подведены итоги конкурса «Безаварийное и безопасное подразделение электрических сетей». В 2016 г. в число победителей вошло девять подразделений.
Конкурс «Безаварийное и безопасное подразделение электрических сетей» проводится в течение всего календарного года среди всех производственных отделений (ПО) филиала «Нижновэнерго». В мероприятии принимают участие районы электрических сетей (РЭС), службы подстанций, службы линий электропередачи, оперативно-диспетчерские службы (при наличии в штате оперативно-выездных бригад). Основная его цель – мотивировать персонал производственных отделений на выполнение производственных задач по обслуживанию и ремонту электрооборудования без травм и аварий на объектах филиала «Нижновэнерго, а также побудить соблюдать в процессе работы технологические требования и требования производственной безопасности.
В уходящем году было выявлено девять подразделений с лучшими показателями производственной безопасности. В их числе Вадский РЭС (ПО «Арзамасские электрические сети»), служба линий ПО «Балахнинские электрические сети», служба подстанций ПО «Дзержинские электрические сети», Работкинский РЭС (ПО «Кстовские электрические сети»), Семеновский РЭС (ПО «Семеновские электрические сети»), служба линий ПО «Сергачские электрические сети», Шахунский РЭС (ПО «Уренские электрические сети»), Заречный РЭС (ПО «Центральные электрические сети»), Сосновский РЭС (ПО «Южные электрические сети»).
Работа с электроэнергетическим оборудованием связана с повышенной опасностью для жизни и здоровья, поэтому в «Нижновэнерго» уделяют большое внимание вопросам производственной безопасности. Комплекс мероприятий в этом направлении постоянно осуществляется в каждом из девяти производственных отделений компании. Сотрудники сетевой компании также регулярно проходят переподготовку, обязательным элементом которой является закрепление принципов безопасности труда и мотивация персонала на их соблюдение.