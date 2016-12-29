Энергетики Северной Осетии переходят на усиленное дежурство в новогодние праздники

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 15:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Чтобы в каждом доме было светло и уютно, ярко мигала праздничная иллюминация, в период новогодних каникул филиал МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») будет работать в режиме круглосуточного дежурства.
«Главная задача филиала энергокомпании – не допустить в праздничные дни сбоев в электроснабжении потребителей Северной Осетии. Поэтому энергетики приложат максимум усилий, чтобы обеспечить качественной электроэнергией каждого жителя республики. На сегодняшний день схема энергоснабжения приведена в состояние максимальной готовности, праздники должны пройти без каких-либо технологических нарушений», - отмечает директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» Казбек Закаев.
На случай предотвращения или оперативного устранения технологических нарушений диспетчерские службы и аварийно-ремонтные бригады филиала будут находиться на посту круглосуточно. Ответственные руководители предприятия и специалисты технического блока будут задействованы в соответствии с графиком дежурств.
В постоянной готовности будут находиться 18 оперативно-выездных бригад из 36 специалистов и 18 единиц техники, которые в любой момент будут готовы выехать на ликвидацию последствий возможных технологических нарушений. Персонал укомплектован средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, необходимым материалом и оборудованием, оснасткой для аварийно-восстановительных работ.
Энергетики напоминают, что любой житель республики может помочь компании не допустить сбоев в электроснабжении. Для этого достаточно позвонить по телефону «горячей линии» единого call-центра МРСК Северного Кавказа по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный) и сообщить о повреждениях линий электропередачи, оборванных или провисших проводах.