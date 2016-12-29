Федерация вложится в свои субъекты

Правительство, увеличивая в 2017 году на 9%, или до 1,6 трлн руб., господдержку регионов, ждет от них экономических результатов — сокращения почти вдвое дефицита региональных бюджетов к 2019 году и снижения уровня дотационности. Кроме того, правительство задумалось о переходе от принципа "деньги к деньгам" к принципу "деньги к потребностям" — на это, а также на обещанное увеличение дотаций рассчитывают субъекты РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Впрочем, регионы-доноры уже начинают выражать несогласие с ростом нагрузки на них из-за перераспределения доходов в бюджетной системе.



Вчерашнее совещание по обеспеченности региональных бюджетов в 2017-2019 годах началось с хороших для губернаторов новостей: премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что господдержку регионов в следующем году планируется увеличить на 9% — таким образом, объем финансовой помощи составит около 1,6 трлн руб. Как следует из материалов Минфина к совещанию, пик поддержки придется именно на 2017 год — с 2018 года ожидается постепенное сокращение межбюджетных трансфертов. Так, в 2018 году, говорится в документе, их объем сократится на 2,6%, а в 2019-м — еще на 3,7%. При этом планируется наращивать дотации на сбалансированность бюджетов — в 2018 году они должны вырасти на 26% (до 129,8 млрд руб.), а в 2019-м — на 8,8% (до 141,2 млрд руб.). Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017-2019 годах также вырастут — до 614,6 млрд руб. в год против 514,6 млрд руб. в 2016 году.



Регионам, однако, придется продемонстрировать Белому дому наглядные результаты оказанной поддержки — правительство взамен ждет почти двукратного сокращения дефицита региональных бюджетов к 2019 году.



Как следует из презентации Минфина, по итогам 2016 года дефицит консолидированных бюджетов ожидается на уровне 211,8 млрд руб.— а в 2019 году он должен составить около 104,4 млрд руб. Кроме того, с 2017 года в заключаемых с Минфином соглашениях получатели дотаций должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала и снижению уровня их дотационности. В случае нарушения условий соглашения субъекту РФ может грозить сокращение дотаций на 2018-2020 годы на 5% (но не более 5% его налоговых и неналоговых доходов за 2017 год).



Похожие требования правительство предъявляет и при выдаче бюджетных кредитов в следующем году (на них предусмотрено в полтора раза меньше, чем в 2016 году,— 200 млрд руб.). Они будут предоставляться на пять лет и нацелены на ту же задачу — снижение дефицита в 2017-2020 годах, сокращение доли рыночных долговых обязательств к 2018 и 2019 годам до уровня не более 60% и 50% суммы доходов (с фиксацией этого уровня до 2022 года).



При этом в Белом доме заявляют о необходимости прекращения практики субсидирования по принципу "деньги идут к деньгам" — по словам премьера, целевые трансферты должны направляться прежде всего, "исходя из потребностей в развитии региональных отраслей экономики, в социальной сфере, а не просто в регионы, тем более в регионы, которые являются донорами и которые могут за счет собственных средств профинансировать соответствующие мероприятия".



Опрошенные "Ъ" губернаторы в целом поддержали привязку объема трансфертов к экономическому развитию регионов. "Не должно быть никакой "раздачи всем сестрам по серьгам"",— соглашается губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и вовсе сообщил, что эти требования для региона "не сюрприз, а основа госполитики на протяжении нескольких лет". Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов особенно выделил переход к субсидированию по принципу "деньги к потребностям" — по его словам, последние 20 лет регион находится на 40-50-х местах по бюджетной обеспеченности, а выравнивание позволит не допускать "существующих огромных различий между регионами в плане бюджетных доходов и расходов на душу населения". Кроме того, регионы особенно оценили увеличение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности — по словам губернатора Ивановской области Павла Конькова, его регион в 2017 году получит на треть больше дотаций, чем в этом году.



Впрочем, губернаторы не так единодушны в оценках нововведений — напомним, на днях глава Республики Татарстан (входит в число немногих регионов-доноров) Рустам Минниханов резко раскритиковал решение о централизации дополнительного 1% налога на прибыль (до этого федеральный бюджет получал 2%, а региональный — 18% облагаемой прибыли). Решение о перераспределении было принято Белым домом для поддержки беднейших регионов. По словам господина Минниханова, ущерб от него для Татарстана может составить 8 млрд руб. "Весь заработок следующего года, если мы хорошо будем работать, уйдет на покрытие наших издержек, а не на улучшение жизни людей",— подчеркнул он.



Источник: Коммерсант.

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