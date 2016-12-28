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"Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы" изготовили и поставили трансформатор на Усть-Среднеканскую ГЭС

 На строительную площадку Усть-Среднеканской ГЭС доставили силовой трансформатор для гидроагрегата № 3 общим весом более 135 тонн. Приступить к монтажу оборудования напряжением 220 кВ и мощностью 220 МВА планируют летом 2017 года.

Сейчас на Усть-Среднеканской ГЭС уже установлены закладные части будущего гидроагрегата. Несмотря на низкие отрицательные температуры, гидростроители продолжают бетонные работы. Всего до конца года в водосбросную, станционную и глухую бетонную плотины планируют уложить почти 3500 м³ бетона, еще столько же понадобится для работ на сопрягающем устое и пристанционной площадке.

Ввести гидроагрегат № 3 Усть-Среднеканской ГЭС в эксплуатацию планируется в 2018 году. Достройка ГЭС позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты в Магаданской области. Помимо этого, гидростанция будет способствовать судоходству, регулируя сток Колымы. Усть-Среднеканская ГЭС значительно повысила энергобезопасность региона. До её пуска потребности изолированной Магаданской энергосистемы на 95% обеспечивались всего одной электростанцией – Колымской ГЭС. В настоящее время Магаданская область имеет резервный высокоманёвренный источник генерации, что самым положительным образом сказывается на надежности электроснабжения населения и промышленных предприятий.

Компания: ПАО "Силовые машины"
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