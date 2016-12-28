На вопросы потребителей Ессентуков отвечали министр энергетики края и специалисты "Ставропольэнерго"

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко провёл приём граждан по личным вопросам в Ессентуках. В нем также принял участие начальник Ессентукских электрических сетей филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Дмитрий Карпов. Часть вопросов потребителей касалась электроснабжения, и министр дал на них аргументированные ответы.



Один из жителей города-курорта обратился к министру энергетики по поводу требования сетевой организации перенести электрический счётчик за пределы дома – на фасад или электрическую опору. Виталий Хоценко пояснил, что согласно действующему законодательству компания не имеет права требовать делать это за счёт потребителя. Однако может внести такую рекомендацию, а также за свой счёт установить счётчик на фасаде или опоре. Если же при этом имеются нарушения схемы технологического присоединения к электрическим сетям, электросетевая компания может потребовать их устранить, в том числе предложить вынос объекта учёта на границу раздела балансовой принадлежности.



Другой обратившийся задал Виталию Хоценко вопрос о программе энергосбережения, действовавшей раньше в крае. Неравнодушный гражданин заметил, что в Ессентуках не все уличные светильники заменены на энергосберегающие, а работа прекратилась. Согласно разъяснению министра, софинансирование программы приостановлено на уровне Минэнерго России, в связи с чем краевой бюджет также не выделяет средств на светильники. Однако минпром будет предлагать продолжить эту программу или собственными силами региона, или с привлечением энергосервисных контрактов.



Выездные приемы по личным вопросам как форма общения с жителями края практикуется в органах исполнительной власти ежемесячно. Для более оперативного решения спорных ситуаций руководством «Ставропольэнерго» было принято решение направлять на такие встречи начальников или главных инженеров электросетей, в зоне ответственности которых находятся домовладения таких потребителей.



По мнению директора филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Игоря Демчака, участие энергетиков в выездных приемах руководителя профильного министерства – часть мероприятий в рамках реализации клиенториентированной стратегии, которую активно внедряет в своей работе крупнейшая в регионе сетевая компания. «Сегодня уважительное отношение к клиенту – основной и самый важный критерий ведения любого бизнеса, во многом предопределяющий его судьбу, - уверенно заявляет Игорь Вячеславович. - В «Ставропольэнерго» это понимают и строят работу, основываясь на принципах открытости и доступности. От этого зависит и количество постоянных клиентов, и их удовлетворенность качеством и оперативностью предоставления им услуг, и способность производственного персонала энергокомпании быстро реагировать на обращения клиентов и привлекать новых».



Для удобства потребителей сегодня в каждых из 26 районов электрических сетей и в городе Ессентуки, входящих в структуру «Ставропольэнерго», открыты Пункты по работе с потребителями. В Ставрополе функционирует Центр по работе с потребителями. В них каждый житель края может не только подать заявку на технологическое присоединение, но и обратиться с проблемной ситуацией, проконсультироваться по любым вопросам, связанным с электроснабжением. Кроме того, существует и электронный способ общения потребителей с энергетиками. На сайте компании http://www.stavre.elektra.ru/ через специальный раздел «Контакты» каждый желающий может направить обращение. По телефону доверия 8-(8793)-34-18-95 можно оперативно получить ответ на свой вопрос от специалиста энергокомпании.



Ни одно обращение, заверяют в филиале МРСК Северного Кавказа -«Ставропольэнерго» не останется без внимание и ответа, так как клиентоориентированность компании была и остается главным инструментом в построении качественных взаимоотношений между потребителями и энергетиками.