"Ленэнерго" перешло в штатный режим работы

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9 января 2017, 11:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в 09:00 9 января 2017 года отменило режим повышенной готовности, который действовал в компании с 20:00 5 января в связи с аномально низкими температурами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Несмотря на тяжелые погодные условия, специалисты «Ленэнерго» находились на круглосуточном дежурстве и совершали внеплановые обходы линий электропередачи, осмотр энергоисточников. Благодаря этому электросетевая компания обеспечила надежное электроснабжение потребителей в рождественскую ночь, а также не допустила отключений системообразующих линий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в праздничные дни. В «Ленэнерго» в круглосуточном режиме работал оперативный штаб под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Максима Артемьева. Оперативные штабы также работали в филиалах и дочерних обществах компании.
На оперативном дежурстве продолжают находиться 99 мобильных бригад. В «Ленэнерго» действует круглосуточная «горячая линия» по вопросам электроснабжения потребителей 8-800-700-14-71 (звонок бесплатный).