Орелэнерго возглавил Юрий Волченков

ПУЭ 6-е и 7-е издания
9 января 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО
На должность заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» назначен Юрий Волченков, с августа 2016 года исполнявший обязанности руководителя предприятия.
Юрий Алексеевич Волченков родился в 1972 году. Окончил Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского по специальности «Самолето- и вертолетостроение» и Орловский государственный аграрный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Свой трудовой путь в Орелэнерго начал в 1999 г. инженером сбыта энергии Ливенских электрических сетей. С 2000 по 2010 гг. возглавлял Ливенский РЭС Ливенских электрических сетей, с 2010 по 2013 годы руководил управлением учета электроэнергии Орелэнерго. С 2013 года занимал должность заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».
За четыре месяца под руководством Юрия Волченкова Орелэнерго успешно решались важнейшие производственные задачи. Предприятие в установленные сроки завершило подготовку к осенне-зимнему максимуму нагрузок и получило паспорт готовности к ОЗП 2016-2017 годов. В полном объеме были выполнены ремонтная и инвестиционная программы. Обеспечено дальнейшее повышение эффективности и оперативности действий персонала при ликвидации технологических нарушений.
В числе приоритетных направлений своей деятельности на посту руководителя Орелэнерго Юрий Волченков определяет дальнейшее повышение эффективности основных бизнес-процессов предприятия, реализацию в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками производственных программ филиала, продолжение технического перевооружения энергокомплекса региона с внедрением инновационных технологий и решений, повышение открытости и прозрачности во взаимодействии с потребителями.