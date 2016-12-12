 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для Московского Индустриального Банка в Воронеже

ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для Московского Индустриального Банка в Воронеже

9 января 2017, 14:44
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ТТК

Обсудить на форуме

172 просмотра

Компания ТрансТелеКом увеличила скорость широкополосного доступа в интернет (ШПД) для Московского Индустриального Банка (МИБ) в Воронеже. 　

В рамках договора макрорегиональный филиал «Центр» компании ТрансТелеКом, увеличил скорость доступа в интернет для Воронежского подразделения Московского Индустриального Банка в 10 раз. Первый контракт с МИБ на предоставление интернета и телефонии от ТрансТелеКом был заключен в 2011 году, на сегодняшний день телекоммуникационными услугами пользуются три филиала в Воронеже, Лисках и Россоши. 　

«Мы обеспечиваем современными услугами связи российские и международные банки уже более 15 лет, – отметил директор по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Центр» компании ТТК Александр Белов. – Взаимодействие с предприятиями финансовой сферы является для нас одним из приоритетных в сегменте В2В. На сегодняшний день услугами макрорегиона в Центрально-Черноземном регионе  пользуются более 70 банков». 　

Компания: Компания ТТК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!