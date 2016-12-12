ТТК в 10 раз увеличил скорость интернета для Московского Индустриального Банка в Воронеже

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9 января 2017, 14:44
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ТТК
Компания ТрансТелеКом увеличила скорость широкополосного доступа в интернет (ШПД) для Московского Индустриального Банка (МИБ) в Воронеже.
В рамках договора макрорегиональный филиал «Центр» компании ТрансТелеКом, увеличил скорость доступа в интернет для Воронежского подразделения Московского Индустриального Банка в 10 раз. Первый контракт с МИБ на предоставление интернета и телефонии от ТрансТелеКом был заключен в 2011 году, на сегодняшний день телекоммуникационными услугами пользуются три филиала в Воронеже, Лисках и Россоши.
«Мы обеспечиваем современными услугами связи российские и международные банки уже более 15 лет, – отметил директор по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Центр» компании ТТК Александр Белов. – Взаимодействие с предприятиями финансовой сферы является для нас одним из приоритетных в сегменте В2В. На сегодняшний день услугами макрорегиона в Центрально-Черноземном регионе пользуются более 70 банков».