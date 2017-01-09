В Орле названа причина пожара в торговом центре

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10 января 2017, 11:36
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
В Орле сегодня утром был полностью ликвидирован пожар, вспыхнувший вечером 8 января в ТЦ "Атолл". Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Орловской области.
Напомним, что огонь вспыхнул в торговом центре накануне вечером. В тушении приняли участие сотрудники всех пожарно-спасательных частей города. Пожар был полностью ликвидирован лишь около девяти часов утра 9 января.
- Из здания торгового центра были эвакуированы 150 человек - посетителей и работников, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - Пожарные довели двух женщин до машин "скорой помощи". Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Пожар возник в торговых павильонах на третьем этаже. До прибытия первого подразделения огонь начал распространяться на соседние помещения. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. По предварительной версии, очаг возгорания находился в так называемом запотолочном пространстве.