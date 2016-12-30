Около 2,5 тысяч фактов хищений электроэнергии выявили специалисты астраханского филиала МРСК Юга в 2016 году

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
12 января 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В 2016 году специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») выявили 2,5 тысячи фактов хищения электроэнергии общим объемом около 75 млн кВт/ч: объем безучетного потребления составил 60 млн кВт/ч, бездоговорного – превысил 14 млн кВт/ч.
В 2016 году сотрудники астраханского филиала компании организовали 870 рейдовых проверок по выявлению безучетного потребления электроэнергии, а также провели свыше 644 тысяч контрольных съемов показаний: 513 тысяч съемов прошло у физических лиц и 131 тысяча – у юридических. Специалисты МРСК Юга установили на приборах учета почти 50 тысяч антимагнитных пломб.
Стремление сэкономить незаконным путем оборачивается для нарушителей еще большими затратами, поскольку стоимость похищенной электроэнергии рассчитывается, исходя из круглосуточной работы всех имеющихся бытовых приборов за полгода. По всем выявленным фактам безучетного и бездоговорного потребления, в соответствии с законодательством, составлены акты, на основании которых виновные возместят убытки энергокомпании.
Современные технологии позволяют специалистам МРСК Юга оперативно выявлять любые способы хищения электроэнергии. Автоматические комплексы учета электропотребления в режиме реального времени показывают «небаланс» по отдельным линиям электропередачи. Индикаторы скрытой проводки и другие современные технические средства достоверно указывают на факт вмешательства в работу приборов учета.