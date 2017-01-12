Глава РусГидро принял участие в заседании Попечительского совета МЭИ

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13 января 2017, 17:00
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов принял участие в заседании Попечительского совета НИУ Московского энергетического института, состоявшемся 12 января 2017 года под председательством Министра энергетики Александра Новака.
В ходе заседания Попечительского совета представители ведущих энергетических компаний обсудили итоги прошедшего года и перспективы дальнейшего развития сотрудничества с институтом.