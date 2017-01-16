Интервью с победителем конкурса розыгрыша Samsung Gear S2 Classic от RusCable Insider Digest

Прошла пора новогодних праздников, салютов и подарков. В декабре 2016-го администрация портала RusCable.Ru и еженедельника RusCable Insider Digest устроила розыгрыш своего подарка для близких нам людей – форумчан RusCable.Ru. Розыгрыш умных часов Samsung Gear S2 Classic проводился администрацией в виде «фото-лотереи», где участники присылали свои фотографии на фоне выпусков RusCable Insider. Победитель был выбран путем случайной генерации чисел, присвоенных каждой из работ. Мы выражаем благодарность всем участникам мероприятия за активное присутствие в жизни нашего с вами портала, за ваш профессионализм, юмор и вашу поддержку.

Сегодня, когда часы добрались до своего победителя, мы публикуем наше небольшое интервью с новым обладателем умных часов от Samsung – Дмитриевым Владимиром Николаевичем (DmitrievVN).

RusCable.Ru – RC

Дмитриев Владимир Николаевич – DmitrievVN

RC: Здравствуйте, уважаемый Владимир Николаевич. Поздравляем Вас с победой!

DmitrievVN: Добрый день! Спасибо!

RC: Для начала, расскажите немного о себе, какую организацию Вы представляете на нашем форуме?

DmitrievVN: На форуме, с самого начала своего присутствия в кабельной отрасли, я зарегистрирован как официальный представитель компании "КамКат" (Каменская катанка) г. Каменск-Уральский Свердловской области. Миссия "КамКата" - обеспечивать стабильное снабжение кабельных заводов РФ основным (за редким исключением) материалом для любого кабельщика - медной катанкой.

RC: Скажите, а как давно Вы знаете РусКабель? Используете для своих профессиональных нужд, интересов и просто ради общения?

DmitrievVN: Мой стаж на форуме составляет более 2 тысяч дней, около 5 с половиной лет. Я зарегистрировался на RusСable.Ru почти сразу, как начал вникать в мир кабельного производства. Вроде и немного, но эти 5 лет стали очень насыщенными. Медиахолдинг РусКабель все эти годы был и остаётся для очень многих людей неотъемлемой частью кабельного мира, для меня – в том числе. На площадках портала всегда можно найти что-то новое, будь то оперативные новости нашей отрасли, аналитические статьи, размышления и расследования на самые острые вопросы, которые тут не боятся задавать. На форуме уже многие годы процветает большое и сплоченное общество специалистов, с форумчанами можно обсудить все что угодно. Как глубоко профессиональные тематики, так и повседневную жизнь, посмеяться над остротами любителей «поюморить».

RC: Если не секрет, чем РусКабель стал полезен лично для Вас?

DmitrievVN: RusСable.Ru – незаменимый агрегатор и создатель профессиональных новостей отрасли, репортер-первооткрыватель (это про поездки и посещение различных производств), несомненно – главный медиа-рупор ежегодной выставки CABEX и других отраслевых событий. Ну и форум – набор разноплановых людей, интересы которых выходят далеко за пределы профессионального общего знаменателя, коим является кабельная отрасль. Мне интересна жизнь, которой живут кабельщики-коммерсанты и кабельщики-технологи. Мне лестно быть в их числе.

RC: В чем, на Ваш взгляд, главное достоинство и отличие РусКабеля?

DmitrievVN: Достоинством RusCable.Ru считаю активность команды, которую удалось собрать Гусеву Александру Игоревичу. Эта «непоседливость», постоянный поиск чего-то нового, репортажи с производств, RusCableClub, тот же RuscableInsider – это все следствие активной жизненной позиции и упорства. Поэтому RusCable.Ru так востребован кабельным сообществом. Это многолетний опыт, высокий профессиональный уровень, огромная база преданных пользователей и постоянное желание пробовать что-то новое, развиваться.

RC: Участвовали ли Вы до этого момента в мероприятиях нашего портала?

DmitrievVN: Не считаю себя «писателем» форума, но читаю новости сайта и форума ежедневно в рабочие дни. Несколько раз был на RusCableClub, когда он проводился в дни ежегодной выставки CABEX. Очень позитивные и приятные воспоминания!

RC: А участвуя в прошедшем розыгрыше Вы надеялись выиграть?

DmitrievVN: Надеялся, конечно! Видеоролик, в котором огласили победителя, думаю, посмотрел одним из первых.

RC: Владимир Николаевич, еще раз от всей души поздравляем Вас с победой! Желаем Вам всего самого наилучшего в этом году, а также долгой, приятной и полезной эксплуатации Ваших новых часов! Напоследок, хотелось бы передать Ваши пожелания для наших дорогих кабельщиков в новом году.

DmitrievVN: Уважаемые коллеги, кабельщики! В наступившем 2017 году желаю Вам здоровья, энергии, позитива! В профессиональном плане – искать что-то новое, выдумывать нестандартные решения и подходы. Стабильных и надежных партнеров в кабельном мире! Успеха и процветания!

Мы от всей души присоединяемся к поздравлениям Владимира Николаевича! Господа, спасибо вам за то, что вы есть. В новом году будет еще интереснее и ярче!