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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области в 2016 году увеличилось на 5,1 % по сравнению с 2015 годом

Потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области в 2016 году увеличилось на 5,1 % по сравнению с 2015 годом

16 января 2017, 12:23
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ) потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области за январь – декабрь 2016 года составило 10995,8 млн кВт∙ч, что на 5,1 % выше аналогичного периода 2015 года.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Воронежской области за 2016 год составила 16417,9 млн кВт∙ч, что на 15,8 % выше аналогичного периода 2015 года.

Избыток производства электроэнергии на территории энергосистемы Воронежской области передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы.  Суммарный сальдо-переток из энергосистемы Воронежской области в 2016 году составил 5422,1 млн кВт∙ч. В 2015 году - 3713,2 млн кВт∙ч.

Потребление электроэнергии в Воронежской энергосистеме в декабре 2016 года увеличилось на 5,6 % по сравнению с декабрём 2015 года.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской области в декабре 2016 года составило 1077,0 млн кВт∙ч, что на 57,3 млн кВт∙ч больше объема потребления в декабре 2015 года.

Увеличение потребления электроэнергии в Воронежской энергосистеме в декабре 2016 года в основном обусловлено влиянием температурного фактора. Среднемесячная температура наружного воздуха декабря 2016 года на 6,1 °С ниже температуры аналогичного периода 2015 года.

Электростанции энергосистемы Воронежской области в декабре 2016 года выработали 1314,2 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 14,2 % меньше выработки за декабрь 2015 года.

Избыток производства электроэнергии на территории энергосистемы Воронежской области передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. В декабре 2016 года этот показатель составил 237,2 млн кВт∙ч. В декабре 2015 года - 512,3 млн кВт∙ч.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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